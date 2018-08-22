Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

По каким причинам мы нервничаем на работе и можно ли избежать лишнего стресса - об этом в инфографике Sputnik Азербайджан.
Никто не застрахован от стресса на рабочем месте, однако в некоторых профессиях работа постоянно испытывает нервы сотрудников на прочность.
По каким причинам мы нервничаем на работе и можно ли избежать лишнего стресса - об этом в инфографике Sputnik Азербайджан.
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Астана не готова к сильным дождям, страдает репутация столицы, заявил председатель казахстанского сената.
В Джалал-Абадской области Кыргызстана военнослужащего ударило током в трансформаторной будке, ему ампутировали руку.
Представители Таджикистана и Коморских островов подписали заявление об установлении дипломатических отношений.