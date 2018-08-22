Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

Никто не застрахован от стресса на рабочем месте, однако в некоторых профессиях работа постоянно испытывает нервы сотрудников на прочность.

По каким причинам мы нервничаем на работе и можно ли избежать лишнего стресса - об этом в инфографике Sputnik Азербайджан.