Удивительные способности человеческого мозга

Головной мозг – важнейший орган человеческого организма. От него зависит, что мы чувствуем, делаем, о чем думаем. Мы слышим не ушами и видим не глазами, а соответствующими участками коры головного мозга. Он же вырабатывает гормоны удовольствия, вызывает прилив сил и утоляет боль.

Мозг – лидер по энергопотреблению в организме. На него работает 15% сердца, и он потребляет около 25% кислорода, захватываемого легкими.

Около 95% тканей мозга окончательно формируются к 17 годам. К концу пубертатного периода мозг человека составляет полноценный орган.

Головной мозг не чувствует боли. Дискомфорт может чувствовать оболочка, в которую заключен наш мозг, – так мы испытываем головную боль.

У мужчин мозг обычно больше, чем у женщин. Средний вес головного мозга взрослого мужчины – 1375 грамм, взрослой женщины – 1275 грамм.

Об особенностях человеческого мозга – наша инфографика.