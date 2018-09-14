Узбекистан на проводе: как изменятся телефонные номера

До 30 сентября произойдет изменение нумерации телефонной связи в Ташкенте и Ташкентской области. В других регионах Узбекистана переход на девятизначные телефонные номера будет осуществляться по отдельному графику.
Кроме того, с 1 октября 2018 года для телефонных номеров абонентов Ташкента и Ташкентской области будет доступен только набор девятизначных номеров телефонов.
Порядок вызова экстренных служб и коротких четырехзначных номеров остается без изменений.
Подробности смены телефонных номеров в Узбекистане - в инфографике Sputnik.