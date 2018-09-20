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Крушение Ил-20 в Сирии: как и где все произошло

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Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
© RIA Novosti .

Российский самолет-разведчик был по ошибке сбит сирийской ПВО в ночь на 18 сентября. В результате инцидента погибли 15 военнослужащих.

Российская сторона обвинила в произошедшем пилотов израильского истребителя F-16, который находился в непосредственной близости от российского самолета и по сути спровоцировал сирийских военных на обстрел. В результате более защищенный от систем ПВО Ил-20 оказался под ударом и был сбит ракетой С-200.

Путин о сбитом в Сирии российском самолете Ил-20
© Sputnik /
Путин о сбитом в Сирии Ил-20: Россия примет меры, которые заметят все
Израиль свою вину не признает, но выразил готовность предоставить все необходимые материалы для расследования.

Президент России Владимир Путин, комментируя гибель российских военных в Сирии, выразил соболезнования родным и близким членов экипажа, а также назвал произошедшее "цепью трагических случайностей". В то же время российский лидер заявил, что РФ примет меры по повышению безопасности своих военнослужащих в Сирии.

Схему трагедии, основные сведения об инциденте и технические характеристики Ил-20 смотрите в инфографике РИА Новости.

Теги:
Израиль, Владимир Путин, Крушение, самолет, ВВС России, Сирия



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Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
Крушение Ил-20 в Сирии: как и где все произошло

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