Крушение Ил-20 в Сирии: как и где все произошло

Российский самолет-разведчик был по ошибке сбит сирийской ПВО в ночь на 18 сентября. В результате инцидента погибли 15 военнослужащих.

Российская сторона обвинила в произошедшем пилотов израильского истребителя F-16, который находился в непосредственной близости от российского самолета и по сути спровоцировал сирийских военных на обстрел. В результате более защищенный от систем ПВО Ил-20 оказался под ударом и был сбит ракетой С-200.

Израиль свою вину не признает, но выразил готовность предоставить все необходимые материалы для расследования.

Президент России Владимир Путин, комментируя гибель российских военных в Сирии, выразил соболезнования родным и близким членов экипажа, а также назвал произошедшее "цепью трагических случайностей". В то же время российский лидер заявил, что РФ примет меры по повышению безопасности своих военнослужащих в Сирии.

Схему трагедии, основные сведения об инциденте и технические характеристики Ил-20 смотрите в инфографике РИА Новости.