Ядерное оружие – какое, где и сколько

Об общем числе ядерных боеприпасов, имеющихся в распоряжении стран, о том, сколько мирового ядерного арсенала приходится на долю России и США - смотрите в инфографике.
Источник: Sputnik Эстония.
Какие страны и в каком количестве располагают ядерным оружием — смотрите в инфографике.
Об общем числе ядерных боеприпасов, имеющихся в распоряжении стран, о том, сколько мирового ядерного арсенала приходится на долю России и США - смотрите в инфографике.
Источник: Sputnik Эстония.
Центробанк Узбекистана 22 сентября впервые за год повысил ставку рефинансирования с 14 до 16%. Такое решение финансовый регулятор объяснил неблагоприятными внешнеэкономическими условиями и стремление сдержать темпы инфляции. Что это означает для экономики и рядовых граждан, смотрите в нашей инфографике.
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Об этом президент Узбекистана заявил в выступлении на саммите, который прошел 27-28 сентября в таджикистанском Душанбе.
Заместитель районной администрации Наманганской области Шарофиддин Юсупжонов потребовал 2 тысячи долларов за выделение фермеру земельного участка.
Число жертв стихийного бедствия превысило 380 человек. Однако еще несколько сотен на данный момент считаются пропавшими без вести, поэтому число погибших может увеличиться.
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Путин читал "Евгения Онегина" во время церемонии подписания документов на саммите СНГ, но отложил Пушкина для беседы с Игорем Додоном.
Организатор самого знаменитого музыкально-пивного фестиваля Эстонии Õllesummer заявила, что "устала" его проводить.
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Виктора Храпунова, проходящего по делу о хищениях и растрате государственного имущества, гособвинитель требует посадить на 20 лет, а его жену - на 17 лет.
Милиция раскрыла цепочку преступлений, которые совершались с 2011 года, в том числе громкое дело об убийстве и ограблении работника обменника
В сеть попало видео, где молодых бородатых мужчин милиционеры отправляют в парикмахерскую, а женщин в хиджабах призывают надеть платок "по-таджикски"