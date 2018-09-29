15:23 29 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Инфографика

Ядерное оружие – какое, где и сколько

Получить короткую ссылку
56 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Денис Грабусов

Какие страны и в каком количестве располагают ядерным оружием — смотрите в инфографике.

Об общем числе ядерных боеприпасов, имеющихся в распоряжении стран, о том, сколько мирового ядерного арсенала приходится на долю России и США - смотрите в инфографике.

Источник: Sputnik Эстония.




Еще инфографика

  • Изменение ставки рефинансирования
    Последнее обновление: 14:20 26.09.2018
    14:20 26.09.2018

    Как рост ставки рефинансирования скажется на потребителях

    Центробанк Узбекистана 22 сентября впервые за год повысил ставку рефинансирования с 14 до 16%. Такое решение финансовый регулятор объяснил неблагоприятными внешнеэкономическими условиями и стремление сдержать темпы инфляции. Что это означает для экономики и рядовых граждан, смотрите в нашей инфографике.

    936
  • Шнобелевская премия
    Последнее обновление: 14:41 23.09.2018
    14:41 23.09.2018

    Открытия обладателей Шнобелевской премии

    В Гарвардском университете (США) в 28-й раз вручили главные антинаучные награды — Шнобелевские премии.

    346
  • Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
    Последнее обновление: 15:06 20.09.2018
    15:06 20.09.2018

    Крушение Ил-20 в Сирии: как и где все произошло

    Российский самолет-разведчик был по ошибке сбит сирийской ПВО в ночь на 18 сентября. В результате инцидента погибли 15 военнослужащих.

    452
  • Эволюция iPhone
    Последнее обновление: 15:22 17.09.2018
    15:22 17.09.2018

    Совершенство техники: как менялся iPhone

    В последнее время Apple представила сразу три модели - iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Смотрите, как поменялся девайс за последние 10 лет, в инфографике.

    402

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Мультимедиа

Микроволновая печь на дне моря у острова Сифнос, Греция
Невероятные находки с морских глубин, или Зачем на дне нужна микроволновка
Стало известно, на чьей могиле установили надгробие в виде iPhone
Ядерное оружие – какое, где и сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054