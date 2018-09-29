Ядерное оружие – какое, где и сколько

Центробанк Узбекистана 22 сентября впервые за год повысил ставку рефинансирования с 14 до 16%. Такое решение финансовый регулятор объяснил неблагоприятными внешнеэкономическими условиями и стремление сдержать темпы инфляции. Что это означает для экономики и рядовых граждан, смотрите в нашей инфографике.