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Не только Тадж-Махал: что связывает Индию и Узбекистан

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Тема:
Государственный визит президента Узбекистана в Индию (16)
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Узбекско-индийские отношения в политике, экономике и гуманитарной сфере
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Индия и Узбекистан — давние партнеры, которые намерены и дальше развивать свое сотрудничество. Новый импульс отношениям придал визит Шавката Мирзиёева в Нью-Дели и состоявшийся там межгосударственный бизнес-форум.

Индия одной из первых стран в мире установила дипломатические отношения с Узбекистаном. За 27 лет состоялось более десятка встреч на высшем уровне - как в рамка взаимных государственных визитов, так и на полях международных конференций и саммитов.

Товарооборот между странами за 2017 год составил 232,6 миллиона долларов, а в перспективе его планируется нарастить до 1 миллиарда долларов в год.

Страны тесно сотрудничают в медицинской и фармацевтической сферах, в туризме и добывающей промышленности. По итогам последнего визита узбекского лидера в Индию было подписано 20 двусторонних договоров. Бизнес-структуры двух стран обсудили реализацию 50 проектов на общую сумму в $3 миллиарда долларов.

Подробнее об отношениях Ташкента и Нью-Дели в различных сферах смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Тема:
Государственный визит президента Узбекистана в Индию (16)
Теги:
товарооборот, IT-технологии, Медицина, Инвестиции, Торговля, Нарендра Моди, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Индия



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