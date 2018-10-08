Узбекистан второй в ЦА по индексу человеческого развития

Доклад "Индексы и индикаторы человеческого развития" ежегодно публикуется Организацией Объединенных Наций. В список вошли 189 стран, которые распределились исходя из нескольких параметров: валового национального продукта, среднего срока обучения и продолжительности жизни.
Лидером рейтинга стала Норвегия, у которой ВНП более чем в десять раз больше узбекского, средний срок обучения составляет 13 лет, а продолжительность жизни - 82 года. Замыкает перечень Нигер.
На каких позициях в рейтинге расположились Россия и соседи Узбекистана, смотрите в инфографике Sputnik Таджикистан.