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Узбекистан второй в ЦА по индексу человеческого развития

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Индекс человеческого развития за 2018 год
© Sputnik /

Узбекистан стал вторым в Центральной Азии по рейтингу человеческого развития, составленному ООН. Республика уступила лишь Казахстану и расположилась на 108 строчке.

Доклад "Индексы и индикаторы человеческого развития" ежегодно публикуется Организацией Объединенных Наций. В список вошли 189 стран, которые распределились исходя из нескольких параметров: валового национального продукта, среднего срока обучения и продолжительности жизни. 

Жители Ташкента гуляют около памятника семье Шамохмудовым
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
ООН включила Узбекистан в группу стран с высоким уровнем развития
В рейтинге ООН Узбекистан занял 105 позицию, став вторым среди государств Центральной Азии. Показатель ВНП страны составляет 6,4 тысячи долларов, средний срок обучения - 11,5 лет, а продолжительность жизни населения в среднем 71 год. Первым из региона оказался Казахстан — 58-е место.

Лидером рейтинга стала Норвегия, у которой ВНП более чем в десять раз больше узбекского, средний срок обучения составляет 13 лет, а продолжительность жизни - 82 года. Замыкает перечень Нигер.

На каких позициях в рейтинге расположились Россия и соседи Узбекистана, смотрите в инфографике Sputnik Таджикистан.

Теги:
рейтинг, Валовой внутренний продукт, Центральная Азия, Узбекистан, ООН



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