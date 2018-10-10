Alliance Francaise: узбекско-французское сотрудничество

Системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на улицах Ташкента теперь регистрируют семь видов правонарушений, начиная с выезда на встречную полосу и проезда на запрещающий знак светофора и заканчивая пользованием мобильным телефоном во время движения и парковкой в неположенных местах. Полный список - в нашей инфографике.