Alliance Francaise: узбекско-французское сотрудничество

По итогам переговоров на высшем уровне стороны подписали 10 межправительственных документов.
Как развалилось сотрудничество двух стран в последние годы, смотрите на инфографике Sputnik.
Вечером 9 октября завершился официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию.
По итогам переговоров на высшем уровне стороны подписали 10 межправительственных документов.
Как развалилось сотрудничество двух стран в последние годы, смотрите на инфографике Sputnik.
В столице Узбекистана установили первые 22 дорожных знака, которые разрешают поворот направо на красный сигнал светофора при условии, что это не создает помехи другим водителям. В будущем список может быть расширен. Смотрите на нашей карте, где действуют новые правила.
Узбекистан стал вторым в Центральной Азии в рейтинге человеческого развития, составленном ООН. Республика уступила лишь Казахстану и расположилась на 108-й строчке.
Системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на улицах Ташкента теперь регистрируют семь видов правонарушений, начиная с выезда на встречную полосу и проезда на запрещающий знак светофора и заканчивая пользованием мобильным телефоном во время движения и парковкой в неположенных местах. Полный список - в нашей инфографике.
Индия и Узбекистан — давние партнеры, которые намерены и дальше развивать свое сотрудничество. Новый импульс отношениям придал визит Шавката Мирзиёева в Нью-Дели и состоявшийся там межгосударственный бизнес-форум.
Сын Ислама Каримова от первого брака Петр тринадцать лет проработал в московском филиале "Узбекских авиалиний". После увольнения он обвинил авиакомпанию в невыплате зарплаты.
Кроме того, различные катаклизмы привели к потере 2,9 триллиона долларов, с 1998 года финансовый ущерб вырос на 251%.
Президент Узбекистана 8-9 октября совершил первый официальный визит в Европу — во Францию. По итогам поездки было подписано 10 двусторонних документов, а также достигнуты договоренности об инвестпроектах на 5 миллиардов евро.
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