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Alliance Francaise: узбекско-французское сотрудничество

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Официальный визит президента Узбекистана во Францию (17)
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Вечером 9 октября завершился официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию.

По итогам переговоров на высшем уровне стороны подписали 10 межправительственных документов.

Как развалилось сотрудничество двух стран в последние годы, смотрите на инфографике Sputnik.

Тема:
Официальный визит президента Узбекистана во Францию (17)



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