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Допустимый минимум: МРОТ в разных странах Центральной Азии

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Размер минимальной зарплаты в Узбекистане с 1 ноября будет повышен в среднем на 10% - до 202,73 тысячи сумов (25 долларов по курсу ЦБ Узбекистана).

Это уже второе в нынешнем году повышение размеров заработной платы и пенсий. С 15 июля минимальная зарплата и социальные выплаты были увеличены на 7%.

Минимальная зарплата в странах Центральной Азии - в инфографике Sputnik.




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