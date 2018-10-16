Допустимый минимум: МРОТ в разных странах Центральной Азии

Это уже второе в нынешнем году повышение размеров заработной платы и пенсий. С 15 июля минимальная зарплата и социальные выплаты были увеличены на 7%.
Минимальная зарплата в странах Центральной Азии - в инфографике Sputnik.
Размер минимальной зарплаты в Узбекистане с 1 ноября будет повышен в среднем на 10% - до 202,73 тысячи сумов (25 долларов по курсу ЦБ Узбекистана).
Это уже второе в нынешнем году повышение размеров заработной платы и пенсий. С 15 июля минимальная зарплата и социальные выплаты были увеличены на 7%.
Минимальная зарплата в странах Центральной Азии - в инфографике Sputnik.
Вечером 9 октября завершился официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию.
В столице Узбекистана установили первые 22 дорожных знака, которые разрешают поворот направо на красный сигнал светофора при условии, что это не создает помехи другим водителям. В будущем список может быть расширен. Смотрите на нашей карте, где действуют новые правила.
Узбекистан стал вторым в Центральной Азии в рейтинге человеческого развития, составленном ООН. Республика уступила лишь Казахстану и расположилась на 108-й строчке.
Системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на улицах Ташкента теперь регистрируют семь видов правонарушений, начиная с выезда на встречную полосу и проезда на запрещающий знак светофора и заканчивая пользованием мобильным телефоном во время движения и парковкой в неположенных местах. Полный список - в нашей инфографике.
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В повестку дня встречи президентов России и Узбекистана также войдут актуальные международные вопросы, в том числе обеспечение стабильности и безопасности в регионе, содействие мирному процессу в Афганистане.
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Замминистра иностранных дел Казахстана госпитализировали с сотрясением мозга после того, как он поскользнулся и ударился головой.
МИД Кыргызстана разобрался в истории с несколькими десятками граждан республики, которых якобы обманули работодатели в Турции.
Нестабильная обстановка у границ России и Таджикистана заставляют быть особо бдительными, заявил глава российского МВД Владимир Колокольцев.