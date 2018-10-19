Стратегическая дружба Узбекистана и России

Президент России Владимир Путин во время визита в Узбекистан назвал республику надежным союзником и выразил намерение наращивать темпы сотрудничества.

По словам российского лидера, программа взаимодействия с Узбекистаном по самым разным направлениям только на самом раннем этапе составляет 25 миллиардов долларов.

Как развивалось сотрудничество двух государств, смотрите в инфографике Sputnik.