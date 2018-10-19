Стратегическая дружба Узбекистана и России

По словам российского лидера, программа взаимодействия с Узбекистаном по самым разным направлениям только на самом раннем этапе составляет 25 миллиардов долларов.
Как развивалось сотрудничество двух государств, смотрите в инфографике Sputnik.
Президент России Владимир Путин во время визита в Узбекистан назвал республику надежным союзником и выразил намерение наращивать темпы сотрудничества.
По словам российского лидера, программа взаимодействия с Узбекистаном по самым разным направлениям только на самом раннем этапе составляет 25 миллиардов долларов.
Как развивалось сотрудничество двух государств, смотрите в инфографике Sputnik.
Размер минимальной зарплаты в Узбекистане с 1 ноября будет повышен в среднем на 10% - до 202,73 тысячи сумов (25 долларов по курсу ЦБ Узбекистана).
Вечером 9 октября завершился официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию.
В столице Узбекистана установили первые 22 дорожных знака, которые разрешают поворот направо на красный сигнал светофора при условии, что это не создает помехи другим водителям. В будущем список может быть расширен. Смотрите на нашей карте, где действуют новые правила.
Узбекистан стал вторым в Центральной Азии в рейтинге человеческого развития, составленном ООН. Республика уступила лишь Казахстану и расположилась на 108-й строчке.
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали совместное заявление по итогам переговоров и утвердили программу экономического сотрудничества правительств двух стран на 2019-2024 годы.
Во время визита российского лидера Владимира Путина в Узбекистан подписано несколько документов о взаимодействии в различных сферах.
Судья отклонила апелляционную жалобу адвоката Игоря Бушманова, который просил избрать обвиняемому меру пресечения в виде запрета на определенные действия.
В Казахстане суд вынес приговор по делу о гибели 27-летней телеведущей в лифте одного из многоэтажных домов в Актобе.
В Транспортной прокуратуре Кыргызстана рассказали об аварийном состоянии 90 процентов самолетов местных авиакомпаний.
Таджикистан намерен как можно скорее перейти на цифровое телевещание. Почему не удалось сделать это еще три года назад?
Недовольный рыночными ценами азербайджанский фермер уничтожил деревья на десяти гектарах земли, за которыми ухаживал целых 20 лет.
Под Новогрудком археологи обнаружили каменные кресты XIII века. Какое место в истории Беларуси занимают найденные артефакты?
Как люди с ограниченными возможностями показывают безграничную силу духа, и что гости турнира "Кубок Победы" думают об Абхазии, читайте в материале Sputnik.
Стало известно, когда должно состояться заседание парламента Армении по вопросу избрания нового премьер-министра страны.
Латвийские фермеры провели акцию протеста в Брюсселе против неравномерных компенсаций странам Европейского союза.
В Литве начинающие водители будут получать удостоверение сроком на три года, а в случае нарушений – проходить дополнительное обучение.
Президент Молдовы Игорь Додон объяснил, почему депутатам не хватило голосов включить в Конституцию страны пункт о евроинтеграции.
Как эстонские парламентарии пытаются спасти идею электронного резидентства, продвигаемую республикой для привлечения зарубежных инвесторов.
Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.
В Казахстане суд вынес приговор по делу о гибели 27-летней телеведущей в лифте одного из многоэтажных домов в Актобе.
В Транспортной прокуратуре Кыргызстана рассказали об аварийном состоянии 90 процентов самолетов местных авиакомпаний.
Таджикистан намерен как можно скорее перейти на цифровое телевещание. Почему не удалось сделать это еще три года назад?