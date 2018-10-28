Кто самый грозный: рейтинг армий мира

В 2018 году в рейтинг вошли 136 стран, при оценке рассматриваются свыше 50 показателей.
В тройке лидеров в этом году оказались США, Россия и Китай.
Государства с самыми сильными и мощными армиями - в инфографике РИА Новости.
Рейтинг самых мощных армий мира ежегодно публикует компания Global Firepower.
В 2018 году в рейтинг вошли 136 стран, при оценке рассматриваются свыше 50 показателей.
В тройке лидеров в этом году оказались США, Россия и Китай.
Государства с самыми сильными и мощными армиями - в инфографике РИА Новости.
Осенью особенно острой проблемой может стать гиповитаминоз – низкое содержание в организме одного или нескольких витаминов. Это связано с "болезнью цивилизации" и нерациональным питанием современного человека. Разбираемся, как восполнять необходимое количество веществ для организма – и в конечном счете чувствовать себя лучше.
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Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель прошла в Стамбуле.
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Чемпионат мира по футзалу — FIFA Futsal World Cup — пройдет в 2020 году в Литве – в Европе соревнование в последний раз проходило в 1996 году.
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Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.
Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.