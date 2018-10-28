Кто самый грозный: рейтинг армий мира

Осенью особенно острой проблемой может стать гиповитаминоз – низкое содержание в организме одного или нескольких витаминов. Это связано с "болезнью цивилизации" и нерациональным питанием современного человека. Разбираемся, как восполнять необходимое количество веществ для организма – и в конечном счете чувствовать себя лучше.