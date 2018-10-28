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Кто самый грозный: рейтинг армий мира

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Рейтинг самых мощных армий мира ежегодно публикует компания Global Firepower.

В 2018 году в рейтинг вошли 136 стран, при оценке рассматриваются свыше 50 показателей.

В тройке лидеров в этом году оказались США, Россия и Китай.

Государства с самыми сильными и мощными армиями  - в инфографике РИА Новости.

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