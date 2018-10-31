Табак против человечества: почему курение убивает

Из-за курения умирает шесть миллионов людей ежегодно. Чаще всего смерть наступает в результате болезней легких и сердечно-сосудистой системы, вызванных употреблением табачных изделий.

Самыми курящими странами признаны Андорра, Люксембург и Беларусь.

В среднем в мире продается 18 миллиардов сигарет ежедневно.

© Sputnik / Валерий Мельников Ученые: кальян и обычные сигареты одинаково вредны для здоровья

Другие подробности о табаке смотрите в инфографике Sputnik Осетия.

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Напомним, в августе в Узбекистане спиртное и сигареты запретили продавать на расстоянии менее 200 метров от школ. Кроме того, в октябре в республике вступил в силу закон об ограничении курения кальянов и электронных сигарет (вейпов) в общественных местах. Их запретили курить в помещениях образовательных и медицинских организаций, учреждений культуры и органов власти, во всех видах транспорта, на детских площадках, рабочих местах.