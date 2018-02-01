Кубанские приставы в январе депортировали из РФ свыше 150 нелегалов

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Судебные приставы Гулькевичского районного отдела Кубани за январь 2018 года депортировали свыше 150 иностранцев, незаконно пребывавших на территории России, передает управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.
Все незаконно пребывавшие в России иностранцы находились в Центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в данном районе.
В страны дальнего зарубежья были принудительно отправлены всего трое — по одному гражданину Боснии-Герцеговины, Сербии и КНДР. Для всех незаконных гостей судебными приставами были сформированы пакеты необходимых документов, после чего их отправили к пунктам пересечения государственной границы РФ.