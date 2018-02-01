Собянин: большинство иностранных мигрантов не оседают в Москве

Большинство из мигрантов не оседают в Москве и, в отличие от Европы, приезжают сюда не за пособием, а работать и зарабатывать, считает мэр российской столицы

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Численность населения Москвы сейчас стабилизировалась, она не прирастает за счет иностранных мигрантов, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Москва прирастает за счет естественного прироста, в последние 7-8 лет в городе есть естественный прирост населения. Незначительный прирост населения идет за счет мигрантов", — отметил он.

По его мнению, большинство из мигрантов не оседают в Москве и, в отличие от Европы, приезжают в город не за пособием, а работать и зарабатывать. По словам мэра Москвы, пока российская столица не может отказаться от иностранной рабочей силы.

"К сожалению, без мигрантов мы не можем обойтись: профицит рабочих мест составляет около двух миллионов", — сообщил мэр.

Также он отметил, что доходы от патентов мигрантов в 2017 году составили около 15 миллиардов рублей.