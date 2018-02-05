В Уфе волонтеры спасли мигранта из трудового рабства

В Уфу 44-летний мужчина приехал на заработки в 2015 году и попал в рабство на три года

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Уфе активисты спасли мигранта из трудового рабства, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря движения "Альтернатива" Юлию Силуянову.

Выходец из Средней Азии без зарплаты проработал на стройке около трех лет.

Как сообщила Силуянова, в волонтерское движение обратились сотрудники международной организации "Миграция" с просьбой помочь вызволить из рабства жителя ЦА, которого почти три года ищут родственники.

Sputnik / Павел Лисицын В Таиланде по подозрению в поставках секс-рабынь задержали узбекистанку

"Выяснилось, что 44-летний мужчина в 2015 году приехал в Уфу на заработки. Нашел работу на стройке, однако работодатель отобрал у него паспорт и запер в квартире на улице генерала Кусимова. Мужчину сильно запугали, выводили из квартиры на работу, за ним постоянно следили, чтобы он не мог позвонить родственникам или убежать. Денег за работу ему не давали. Мужчина каким-то способом смог дозвониться до своих родственников, назвал им примерный адрес, где его держат. Потом к его поискам и спасению подключились правозащитники и волонтеры", — рассказала Силуянова.

По ее словам, 2 февраля в Уфу прибыли московские волонтеры и смогли увезти пленника в Москву. Сейчас специалисты занимаются подготовкой документов для того, чтобы мужчина смог уехать на родину.