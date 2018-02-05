Узбекистан — в топ-5 стран по числу выданных разрешений на проживание в РФ

Наибольшее количество разрешений на временное проживание в России в 2017 году получили граждане Украины

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Узбекистан занял четвертое место по количеству выданных в 2017 году разрешений на временное проживание в России, следует из данных на сайте МВД РФ.

Наибольшее количество разрешений на временное проживание в России в прошлом году получили граждане Украины — 96 212.

Второе место по этому показателю занимает Казахстан, выходцы оттуда получили 45 317 разрешений. Третьим стал Таджикистан с 40 887 разрешений.

Узбекистанцы в 2017 году получили 36 469 разрешений на временное проживание. Замкнула пятерку Армения — 22 860 разрешений.

Напомним, по данным социологов, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана с населением, составляющим 32,6 миллиона человек, находятся около 3 миллионов человек (почти треть работоспособного населения). По статистике МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России, на них оформлена примерно половина (765,8 тысячи) всех выдаваемых трудовых патентов.