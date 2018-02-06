Узбекистан в мае начнет выдавать краткосрочные визы для иностранцев

Виза будет действовать 72 часа, для ее получения необходимо предоставить билет в третью страну и заплатить консульский сбор

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Узбекистан с 1 мая 2018 года начнет выдачу краткосрочных виз иностранцам, следующим транзитом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эта мера предусмотрена постановлением президента Шавката Мирзиёева.

Краткосрочные визы будут выдаваться иностранцам по прибытии сроком на 72 часа. При этом туристы должны будут предоставить авиабилет и, при необходимости, визу в третью страну, а также уплатить консульский сбор.

Для ускорения всех процедур досмотра узбекская сторона внедрит порядок краткосрочного контролируемого выхода иностранцев с такими визами за пределы пограничной зоны аэропорта для ознакомительного тура по утвержденным туристским программам.

Мирзиёев поручил кабинету министров до конца марта принять специальное правительственное решение по этому вопросу, в том числе предусматривающее утверждение перечня стран, гражданам которых выдаются въездные краткосрочные визы по прибытии.

© sputnik Амир Исаев Добро пожаловать, или Что даст Ташкенту и Душанбе отмена виз

Напомним, что на днях Узбекистан отменил визы для граждан семи государств: Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Данный порядок начнет действовать с 10 февраля этого года.

Кроме того, республика упростила порядок оформления туристических виз для граждан 39 стран. Среди них, в частности, Австралия, Голландия, Индия, Китай, Канада, США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Швеция.