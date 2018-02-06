Узбекистан в мае начнет выдавать краткосрочные визы для иностранцев

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Узбекистан с 1 мая 2018 года начнет выдачу краткосрочных виз иностранцам, следующим транзитом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Эта мера предусмотрена постановлением президента Шавката Мирзиёева.
Для ускорения всех процедур досмотра узбекская сторона внедрит порядок краткосрочного контролируемого выхода иностранцев с такими визами за пределы пограничной зоны аэропорта для ознакомительного тура по утвержденным туристским программам.
Мирзиёев поручил кабинету министров до конца марта принять специальное правительственное решение по этому вопросу, в том числе предусматривающее утверждение перечня стран, гражданам которых выдаются въездные краткосрочные визы по прибытии.
Кроме того, республика упростила порядок оформления туристических виз для граждан 39 стран. Среди них, в частности, Австралия, Голландия, Индия, Китай, Канада, США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Швеция.