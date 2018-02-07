В Россию в 2017 году прибыло на 50 тысяч больше мигрантов, чем годом ранее

В России миграционный поток по прошлому году составляет плюс пятьдесят тысяч человек, заявила вице-премьер Ольга Голодец

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Россию в 2017 году прибыло на 50 тысяч больше мигрантов, чем в 2016 году, заявила вице-премьер Ольга Голодец на социальном форуме "Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития".

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"На сегодняшний день миграционный поток в нашу пользу, то есть у нас миграционный поток по прошлому году составляет плюс пятьдесят тысяч человек, и это связано не только с экономическими, но с целым рядом политических тем", — цитирует Голодец Sputnik Таджикистан

По ее словам, большую часть в этом потоке составляют мигранты украинского происхождения.

Про этом, по данным Голодец, происходит и отток населения.

"Но мы понимаем, что вызов очень серьезный, и если смотреть внимательно по категориям населения, то для молодежи становятся привлекательными рабочие места по тем же специальностям в тех странах, которые могут предложить хорошие конкурентные условия", — заявила вице-премьер.

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"Сегодня наши люди успешно конкурируют в мире", — отметила вице-премьер.

Она рассказала, что во время командировок обращает внимание, что во всех ведущих учреждениях в мире работают российские специалисты.

"Мы сегодня готовим кадры, но очень важно, умеем ли мы их использовать", — отметила она.

Важной проблемой Голодец назвала качество рабочих мест, которые существуют в РФ.

"Есть целые структуры, которые по-своему понимают тему создания рабочих мест и не предъявляют качественных требований к новым рабочим местам", — заявила Голодец.

Она привела пример, когда работала над программой "Кадры Дальнего Востока", и из 23 тысяч существующих рабочих мест 11 тысяч не требовали вообще никакой квалификации.

Голодец подчеркнула, что рабочие места, которые не требуют квалификации, сегодня не представляют интереса, это не двигатель, не локомотив нашей экономики.