Приходите в мой дом: зачем России нужны мигранты

На круглом столе "Межнациональный открытый диалог" в Москве эксперты обсудили, нужны ли России мигранты и как интегрировать иностранцев в новое для них общество

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Политики, общественные деятели и представители диаспор обсудили актуальные вопросы российского миграционного законодательства. На конференции "Межнациональный открытый диалог", прошедшей в Московском доме национальностей, развернулась настоящая дискуссия по этому вопросу.

За три часа присутствующие успели обсудить немало тем: от права лишать гражданства мигрантов уже его получивших и "отработки" депортации до совместных пикетов и празднования Навруза.

Помог ли круглый стол распутать клубок сложных миграционных проблем, узнал корреспондент Sputnik Таджикистан.

Кому и зачем нужны мигранты?

По мнению профессора Государственного университета управления Владимира Волоха, одной из важнейших задач на сегодняшний день является внесение правок в миграционное законодательство и передача всех вопросов, касающихся мигрантов, профильным ведомствам.

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"Если говорить о концепции государственной миграционный политики, то сейчас ситуация меняется, появляются внешние угрозы. И, безусловно, она будет меняться. Наверное, это правильно", — считает он.

Однако с экспертом согласны далеко не все. Так, адвокат Матвей Цзен выступил более радикально и, опустив темы закона и права, задал участниками дискуссии вопрос: нужны ли вообще мигранты России?

"Принципиальный вопрос — нужны ли нам вообще мигранты? Может, нужно поступать, как Япония? Это ведь закрытая страна, в прошлом году правительство выделило лишь 2700 разрешений на временное пребывание. И их уровень преступности ниже на два порядка, чем в России. Может, нам следует последовать этому примеру?".

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Цзен считает, что сегодня в Россию может приехать любой человек — для этого нет ни физических, ни юридических барьеров, а адаптировать мигрантов нужно так, чтобы максимально удовлетворить интересы государства и коренных жителей.

В свою очередь, президент Федерации мигрантов Вадим Коженов назвал несколько причин, по которым Россия нуждается в мигрантах.

Во-первых, по словам Коженова, мигранты — это надежная рабочая сила.

"Давно уже понятно, что труд мигрантов недешевый. Они стоят столько же, сколько местные, но при этом работают лучше. В России очень сильная потеря трудового навыка, особенно в регионах. И потребность в мигрантах связана со стабильностью и удобством", — считает он.

Еще один плюс мигрантов в России, по мнению Коженова, — демографический рост.

"Мы, конечно, можем говорить, что нам не интересно поддерживать экономику на этом уровне, но с такой позицией далеко не уедешь", — подчеркнул политик.

При этом он добавил, что на сегодняшний день страны СНГ уже фактически исчерпали свой миграционный потенциал: все, кто хотел уехать в Россию, уже это сделали.

"У нас кончились люди, которые хоть как-то близки народу России. Мы не можем перевезти в страну пол-Китая — это самая сложноассимилируемая нация. Для меня не стоит вопрос, нужны мигранты или нет. Вопрос: как с этим работать?", — подытожил Коженов.

Гражданство не нужно

Один из центральных вопросов на мероприятии поднял политик Алексей Абанин. Он резко высказался против получения российского гражданства мигрантами, приехавшими работать.

"На каком основании мы даем мигрантам гражданство, если человек просто приехал на заработки? Я считаю, что не нужно таким образом интегрировать иностранца в политическую систему России. Гражданином тебя делает не паспорт, а интеграция в ту культуру, к которой искренне хочет принадлежать человек", — считает он.

По мнению Абанина, нужно аннулировать гражданство у всех мигрантов, которые получили его за последние 20 лет, нужно выдать им вид на жительство, позволяющий работать на территории страны.

С ним согласилась и глава информационно-правового центра "Миграция и закон" Гавхар Джураева, отметив, что получение гражданства должно быть осознанным выбором, а не желанием облегчить процесс трудоустройства.

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"Гражданство не должны получать мигранты для упрощенной работы в России. Это должен быть осознанный выбор: "Россия — Родина", и тогда национальность не имеет значения. Еще надо работать с бизнесом, это та точка соприкосновения, которая не позволит унизить человека, который приехал трудиться", — считает Джураева.

Она добавила, что если приезжий выбирает Россию в качестве дома, то он должен стать частью культуры и нравственности страны.

В свою очередь Вадим Коженов напомнил, что для получения российского гражданства приезжему придется отказаться от текущего.

"То есть он вернется на родину уже чужим человеком. Я бы не стал говорить, что сегодня все мигранты мечтают о российском паспорте", — сказал он.

Пикет, Навруз и футбол

В течение вечера можно было услышать разные предположения о том, как интегрировать мигрантов и стоит ли это делать вообще: кто-то предлагал построить стену, кто-то — ввести визовый режим, а кто-то, напротив, считал, что всем нужно объединяться и помогут в этом совместные игры в футбол, празднования Навруза и Масленицы.

Были и предложения, как бороться с нелегальной миграцией. Например, заставлять пойманного нелегала отрабатывать свою депортацию и "вязать варежки".

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Но к единому решению участникам, кажется, удалось прийти лишь под конец. Помимо того, что стороны условились продолжать диалог и регулярно проводить встречи по вопросам иностранцев в России, впервые за все время круглого стола почти всем присутствующим приглянулась одна и та же идея: совместно с мигрантами выйти на пикет против межэтнической преступности.

Вадим Коженов пообещал поднять этот вопрос в правительстве и в ближайшее время вернуться с конкретными предложениями по месту проведения, но добавил, что такие мероприятия надо проводить весной, когда на улице будет теплее.