Медведев рассказал о самых частных нарушениях закона мигрантами

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В России правоохранители в прошлом году пресекли 136 тысяч нарушений со стороны иностранцев, которые касались сроков пребывания в стране и заявленного рода деятельности. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В настоящее время в законодательство вносятся изменения о правовом положении иностранцев, а также в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) устанавливается обязанность приглашающей стороны принимать меры для того, чтобы иностранные граждане не нарушали сроки пребывания в России, а их деятельность соответствовала цели приезда.