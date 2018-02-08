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Иностранные рабочие

Медведев рассказал о самых частных нарушениях закона мигрантами

© Sputnik/ Валерий Мельников
Миграция
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В настоящее время в российское законодательство вносятся изменения о правовом положении иностранцев

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В России правоохранители в прошлом году пресекли 136 тысяч нарушений со стороны иностранцев, которые касались сроков пребывания в стране и заявленного рода деятельности. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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"Тем не менее это, мягко скажем, не редкость. Например, человек заявляет одну цель приезда, а занимается совершенно другими делами, то есть он не родственников навещает, а на самом деле начинает трудиться или открывает какой-то свой бизнес, или же нарушаются сроки пребывания. Только за прошлый год органами внутренних пресечено 136 тысяч таких правонарушений", — уточнил премьер.

В настоящее время в законодательство вносятся изменения о правовом положении иностранцев, а также в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) устанавливается обязанность приглашающей стороны принимать меры для того, чтобы иностранные граждане не нарушали сроки пребывания в России, а их деятельность соответствовала цели приезда.

Теги:
Мигранты, Россия



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