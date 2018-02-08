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Иностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра, получая трудовой патент

Для трудовых мигрантов в России предлагают ввести грин-карт

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Миграция
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Въезд в Россию закрыт более, чем двум миллионам человек, а 540 тысяч иностранцев выдворены за миграционные нарушения за последние шесть лет

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. МВД России планирует отменить плановые проверки бизнеса РФ по соблюдению миграционного законодательства, оставив только внеплановые, сообщил замглавы ведомства Игорь Зубов.

"Мы сейчас практически приняли решение по просьбе бизнес-сообщества плановые проверки по линии миграции вообще прекратить, они неэффективны. Будем внепланово ходить", — сказала он на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.

Выдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
В 2017 году 400 тысяч мигрантов получили патент для работы в Москве
Более 540 тысяч иностранцев за шесть лет были выдворены из РФ за миграционные нарушения, въезд в РФ закрыт более, чем двум миллионам человек, сообщила заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова.

Также в России сотрудники Центра стратегических разработок выступили с инициативой ввести балльную систему отбора мигрантов и лотерею грин-карт. В разработке проекта приняли участие и ученые из НИУ ВШЭ и РАНХиГС. По словам специалистов, такие меры направлены на увеличение числа трудоспособного населения, пишет Sputnik Таджикистан.

Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области
Sputnik / Кирилл Каллиников
За 9 месяцев 2017 года в РФ прибыли 3,1 млн мигрантов из Узбекистана
Таким образом предприниматели, занимающиеся производством, освобождаются от всех видов проверок за исключением плановых, проводимых Агентством по борьбе с коррупцией, Национальным банком, Генеральной прокуратурой, Счетной палатой и Налоговым комитетом.

Предполагается, что данная мера поможет поддержать производственное предпринимательство  и увеличить промышленный и экспортный потенциал, а также снизить количества проверок.

Теги:
миграционное законодательство РФ, Россия, Узбекистан



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