Для трудовых мигрантов в России предлагают ввести грин-карт

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. МВД России планирует отменить плановые проверки бизнеса РФ по соблюдению миграционного законодательства, оставив только внеплановые, сообщил замглавы ведомства Игорь Зубов.
"Мы сейчас практически приняли решение по просьбе бизнес-сообщества плановые проверки по линии миграции вообще прекратить, они неэффективны. Будем внепланово ходить", — сказала он на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.
Также в России сотрудники Центра стратегических разработок выступили с инициативой ввести балльную систему отбора мигрантов и лотерею грин-карт. В разработке проекта приняли участие и ученые из НИУ ВШЭ и РАНХиГС. По словам специалистов, такие меры направлены на увеличение числа трудоспособного населения, пишет Sputnik Таджикистан.
Предполагается, что данная мера поможет поддержать производственное предпринимательство и увеличить промышленный и экспортный потенциал, а также снизить количества проверок.