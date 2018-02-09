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Замглавы МВД России: ситуация с экстремизмом среди мигрантов под контролем

KARAM AL-MASRI / AFP
Миграция
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Ранее ученые заявили, что масштаб перехода трудовых мигрантов из РФ под черные знамена Халифата не соответствует действительности

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. МВД России контролирует ситуацию с мигрантами из СНГ, не допускает возможность экстремистских проявлений с их участием, заявил замглавы ведомства Игорь Зубов.

"Обратите внимание, мы несколько лет назад писали, что возможны экстремистские проявления с участием тысяч, в том числе, нелегальных мигрантов. Сейчас об этом даже вопрос не стоит, мы обстановку контролируем", — сказал она на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.

Ранее ученые заявили, что масштаб перехода трудовых мигрантов из РФ под черные знамена Халифата не соответствует действительности. К такому выводу пришел коллектив исследователей из России, Центральной Азии и Европы, представивших большой доклад о причинах распространения "взрывоопасной" радикальной идеологии среди мигрантов.

Главный вывод исследователей таков: проблема радикализации существует. Некоторые выходцы из Центральной Азии, находясь в России, действительно становятся жертвами пропаганды экстремистов, кто-то и вовсе сознательно идет на контакт с вербовщиками. Но в целом масштаб исхода мигрантов в горячие точки Ирака и Сирии сильно преувеличен. Их выезд на Ближний Восток не имеет массового характера.

 

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Теги:
борьба с экстремизмом, МВД России, Россия



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