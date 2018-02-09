Операция ОДКБ "Нелегал": в России за 2017 год арестовали 20 тысяч мигрантов

По словам заместителя генсека ОДКБ, уровень безопасности в Евразии к 2025 году, исходя из оценки экспертов, ухудшится

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В 2017 году по итогам операции ОДКБ "Нелегал" правоохранители арестовали 20 тысяч нарушителей миграционного законодательства, 1,4 тысячи из которых состоят в международном розыске. Об этом сообщил замгенсека ОДКБ Валерий Семериков.

Он обратил внимание на то, что структуры ОДКБ работают только по нелегальной миграции из третьих стран.

"Большие потоки мигрантов — Афганистан, Ирак", — уточнил Семериков.

По словам заместителя генсека ОДКБ, уровень безопасности в Евразии, исходя из оценки экспертов, ухудшится к 2025 году.

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"Конфликтный потенциал за последнее время возрастает. Наши аналитики ситуацию на евразийском пространстве оценивают как кризисную… Далек от оптимизма и прогноз изменения уровня безопасности к 2025 году. Большинство экспертов считают, что уровень безопасности к 2025 году ухудшится", — заявил Семериков.

ОДКБ создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ, среди которых Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.