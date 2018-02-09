Операция ОДКБ "Нелегал": в России за 2017 год арестовали 20 тысяч мигрантов

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В 2017 году по итогам операции ОДКБ "Нелегал" правоохранители арестовали 20 тысяч нарушителей миграционного законодательства, 1,4 тысячи из которых состоят в международном розыске. Об этом сообщил замгенсека ОДКБ Валерий Семериков.
Он обратил внимание на то, что структуры ОДКБ работают только по нелегальной миграции из третьих стран.
"Большие потоки мигрантов — Афганистан, Ирак", — уточнил Семериков.
По словам заместителя генсека ОДКБ, уровень безопасности в Евразии, исходя из оценки экспертов, ухудшится к 2025 году.
ОДКБ создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ, среди которых Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.