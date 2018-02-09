В Москве ФСБ перекрыла канал незаконной миграции

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Правоохранители арестовали в Москве двух человек по подозрению в организации незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
По ее словам, операцию по задержанию провели сотрудники МВД и ФCБ России при поддержке бойцов Росгвардии.
По ее словам, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в кафе на улице Донецкой в Москве был задержан организатор противоправной деятельности — 49-летний уроженец Закавказья. Там же при обыске изъяты бланки и паспорта граждан, миграционные карты, медицинские и трудовые книжки, иные документы, большое количество штампов и печатей государственных и муниципальных органов власти РФ.
Второй участник группы, по данным Волк, задержан на одном из предприятий сферы услуг, где при обыске в сейфе обнаружен травматический пистолет, предположительно, переделанный под стрельбу боевыми патронами.