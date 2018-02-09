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Задержание преступника

В Москве ФСБ перекрыла канал незаконной миграции

ЦОС ФСБ РФ
Миграция
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В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Правоохранители арестовали в Москве двух человек по подозрению в организации незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, операцию по задержанию провели сотрудники МВД и ФCБ России при поддержке бойцов Росгвардии.

Иностранный рабочий в общежитии
© Sputnik/ Валерий Мельников
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"Злоумышленники длительное время за денежное вознаграждение предоставляли нелегальным мигрантам без фактического пересечения ими государственной границы Российской Федерации необходимый для проживания пакет документов — визы, миграционные карты, регистрацию по месту пребывания, медицинские справки и другие", — сказала Волк.

По ее словам, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в кафе на улице Донецкой в Москве был задержан организатор противоправной деятельности — 49-летний уроженец Закавказья. Там же при обыске изъяты бланки и паспорта граждан, миграционные карты, медицинские и трудовые книжки, иные документы, большое количество штампов и печатей государственных и муниципальных органов власти РФ.

Второй участник группы, по данным Волк, задержан на одном из предприятий сферы услуг, где при обыске в сейфе обнаружен травматический пистолет, предположительно, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

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Теги:
незаконная миграция, Нелегальная миграция, МВД России, ФСБ, Москва, Россия



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