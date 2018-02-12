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Иностранные рабочие возвращаются к работе после обеденного перерыва

Госдума России: юрлица должны нести ответственность за нарушения мигрантов

© Sputnik/ Виталий Аньков
Миграция
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Парламентарии считают, что необходимо установить такой механизм ответственности принимающей стороны, чтобы исключить наказание российских граждан и юрлиц в случаях, когда они по объективным причинам не могли предотвратить нарушение иностранцем норм законодательства

МОСКВА, 12 фев — Sputnik. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений поддерживает концепцию законопроекта об ответственности юридических лиц и граждан, приглашающих иностранцев в Россию, если они нарушают сроки выезда из страны или не соблюдают заявленную цель визита, заявил глава комитета Сергей Гаврилов.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект о внесении изменения в статью 16 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Данная законодательная инициатива, как пояснил Гаврилов, вводит ответственность юридических и физических лиц, приглашающих иностранных граждан, за нарушение ими сроков выезда с территории  РФ и за несоблюдение заявленной цели посещения страны.

"Считаю, что законопроект очень важный и направлен на укрепление безопасности страны. Мы должны пресечь такие ситуации, когда иностранный гражданин въезжает, например, с туристической целью, а на самом деле занимается трудовой или предпринимательской деятельностью. Кроме того, нередко нарушаются сроки выезда из страны по окончании действия визы. Очевидно, что ответственность за такие нарушения должен нести не только сам иностранный гражданин, но и приглашающая сторона", — цитирует Гаврилова пресс-служба комитета.

Депутат отметил, что профильный комитет Госдумы поддержит концепцию законодательной инициативы.

"При подготовке законопроекта ко второму чтению мы считаем необходимым детально его проработать на предмет возможного расширения сферы его действия на иностранцев с безвизовым въездом в РФ (а именно на таких граждан приходится большая часть нарушений по срокам выезда и несоблюдением цели приезда)", — сказал он.

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Парламентарий убежден, что необходимо установить такой механизм ответственности принимающей стороны, чтобы исключить наказание российских граждан и юридических лиц в случаях, когда они по объективным причинам не могли предотвратить нарушение иностранцем норм законодательства, в том числе по причине отсутствия у них необходимой информации.

"Мы надеемся на скорейшее утверждение новой Концепции миграционной политики на среднесрочную перспективу, чтобы крайне актуальная и необходимая работа по совершенствованию миграционного законодательства носила системный характер", — заключил депутат.

Гаврилов также заявил, что комитет планирует провести закрытое заседание, на котором вместе с коллегами из МВД России и другими ведомствами будут обсуждаться основные направления изменений в законодательные акты, касающиеся миграционной политики.

Теги:
Мигранты



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