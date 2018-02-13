Госдума России хочет ужесточить порядок постановки иностранцев на учет

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Государственная дума намерена ужесточить порядок постановки на учет иностранцев в России, передают "Известия".
Согласно информации издания, мигрантам придется регистрироваться по месту фактического проживания, а адрес принимающей стороны будет необходим в случае, если гастарбайтер живет в том же помещении, где работает.
"Необходимо получать достоверные сведения о местонахождении мигранта, а потому законопроект убирает ограничения о досрочном снятии его с учета в случае прекращения трудовых отношений", — поясняет один из соавторов инициативы Ильдар Гильмутдинов.
Ранее в России предложили организовать балльную систему отбора мигрантов, которая позволит оценивать необходимость прибытия в государство каждого потенциального работника.