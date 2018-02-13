Госдума России хочет ужесточить порядок постановки иностранцев на учет

Депутат Ирина Яровая отметила, что законопроект исключает создание "резиновых офисов", когда компании регистрируют по своему адресу тысячи мигрантов, не обеспечивая их местом проживания

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Государственная дума намерена ужесточить порядок постановки на учет иностранцев в России, передают "Известия".

Согласно информации издания, мигрантам придется регистрироваться по месту фактического проживания, а адрес принимающей стороны будет необходим в случае, если гастарбайтер живет в том же помещении, где работает.

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Еще одна мера даст возможность гражданам в одностороннем порядке аннулировать регистрацию иностранца на своей жилплощади, если связь с ним утеряна или трудовой договор расторгнут.

"Необходимо получать достоверные сведения о местонахождении мигранта, а потому законопроект убирает ограничения о досрочном снятии его с учета в случае прекращения трудовых отношений", — поясняет один из соавторов инициативы Ильдар Гильмутдинов.

Ранее в России предложили организовать балльную систему отбора мигрантов, которая позволит оценивать необходимость прибытия в государство каждого потенциального работника.