Делегация России обсуждает в Ташкенте сотрудничество в сфере миграции

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что 21 декабря вступило в силу соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в России

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Делегация Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям во вторник провела переговоры в Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции.

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По данным пресс-службы Министерства занятости Узбекистана, российская делегация, которую возглавляет депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, на встрече с главой ведомства Актамом Хаитовым обменялись мнениями по дальнейшему совершенствованию совместной работы в сфере организованного найма узбекистанских граждан на российские предприятия.

"Журавлев рассказал о работе по ознакомлению трудовых мигрантов из Узбекистана с российским законодательством, их медико-социальной защите, созданию достойных условий труда и жизни", — уточнили в министерстве.

По данным ведомства, в целях обеспечения реализации межправительственного соглашения была разработана "дорожная карта", в рамках которой были организованы встречи почти во всех регионах России, проведены переговоры с работодателями и представителями региональных администраций.

Накануне делегация РФ посетила Самарканд, где ознакомилась с работой Центра предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в РФ. В течение года аналогичный центр планируется открыть в Фергане, добавили в министерстве. Во вторник члены делегации также встретились с заместителем председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при кабмине Узбекистана Камолиддином Эшонходжаевым.