МВД России получит право определять порядок депортации мигрантов

Ранее полномочиями по определению порядка депортации иностранцев и лиц без гражданства была наделена Федеральная миграционная служба

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, наделяющий МВД России правом определять порядок депортации иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с федеральными органами исполнительной власти.

Законопроект вносит изменения в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Как сообщалось ранее, до этого полномочиями по определению порядка депортации иностранцев и лиц без гражданства была наделена Федеральная миграционная служба. После упразднения ФМС России и передачи ее функций Министерству внутренних дел России такими полномочиями наделено не было. Проектом закона предлагается наделить МВД такими полномочиями.