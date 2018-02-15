Россия и Узбекистан обсудили социально-культурную адаптацию мигрантов

В апреле 2017 года страны подписали соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой миграции на территории России

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошло выездное заседание Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие председатель Высшего совета общественного движения "Российский конгресс народов Кавказа" (председатель комиссии) Асламбек Паскачев, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев, руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, представители Посольства Российской Федерации в Узбекистане, члены комиссии, прибывшей в Узбекистан с официальным визитом, среди которых представители государственных органов и руководители общественных организаций, занимающихся вопросами трудовой миграции и трудоустройства.

Виктор Шулика рассказал присутствующим о деятельности по укреплению культурно-гуманитарных отношений и связей в сфере образования между Россией и Узбекистаном, представил информацию о широкоплановой работе с российскими соотечественниками, направленной на сплочение диаспоры, удовлетворение ее культурных и духовных потребностей, сохранение языка и традиций. Также были обсуждены вопросы, касающиеся организации выборов президента Российской Федерации гражданами России, находящимися на территории Узбекистана.

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В рамках выездного заседания был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся всех сторон трудовой миграции: от процедуры отбора и отправки трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию до защиты их прав и интересов в случае возникновения спорных ситуаций. Законодательной основой для этого предметного диалога стало "Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой миграции на территории Российской Федерации", подписанное 5 апреля 2017 года. Данный документ позволил вывести отношения двух стран в миграционной сфере на качественно новый уровень.

Российская сторона подчеркнула важность полной реализации соглашения, так как мигранты из Узбекистана занимают второе место по своей численности в Российской Федерации. Экономики двух стран тесно связаны и взаимно дополняют друг друга. И дальнейшее укрепление цивилизованных связей в сфере трудовой миграции, несомненно, принесет положительные результаты для обеих сторон.