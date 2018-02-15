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Дворник

Заммэра Москвы сообщил, сколько мигрантов работают в городских службах

© Sputnik/ Александр Кожохин
Миграция
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По его словам, выходцы из Центральной Азии и приезжие из других регионов РФ составляют всего лишь 30% штата коммунальщиков

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Большинство работников городских служб Москвы — россияне, а не мигранты из Средней Азии, 70% штата столичных коммунальщиков составляют москвичи, жители Подмосковья и приезжие из регионов России, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков в интервью "Российской газете".

"В ГБУ "Жилищник", обслуживающем 72% жилого фонда столицы, 40% работников — жители Москвы и Подмосковья, еще процентов 30 — из других регионов России, приезжающие на работу к нам вахтовым методом", — рассказал Бирюков.

Трудовые мигранты, архивное фото
© Sputnik/ Павел Лисицын
Собянин пообещал увеличить зарплату строителей
По его словам, грамотных и добросовестных специалистов привлекает зарплата в столице, которая за последние годы поднялась в 2,5 раза по сравнению с той, что была в частных компаниях.

"Дворник, убирающий территорию по нормативам, — 45 тысяч рублей в месяц, водители уборочной техники, механизаторы, слесари, сантехники — примерно по 60 тысяч рублей", — сказал заммэра, отвечая на вопрос о размере зарплат коммунальщиков.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин пообещал увеличить зарплату строителей.

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Теги:
Мигранты, Сергей Собянин, Москва



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