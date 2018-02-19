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Южная Корея может увеличить квоту для приема узбекских мигрантов

© Flickr/ Mario Sánchez Prada
Миграция
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Власти Узбекистана планируют открыть учебные центры для граждан, готовых уехать на работу и обучение в Южную Корею

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Южная Корея может увеличить квоту для приема трудовых мигрантов из Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Переговоры об этом проводит делегация Министерства занятости и трудовых отношений, находящаяся в эти дни в Корее.

Зарубежные страны: Южная Корея
© Sputnik/ Александр Кряжев
Южная Корея упростит выдачу виз трудовым мигрантам из Узбекистана
Сегодня в отношениях между странами существует проблема нелегальной миграции. По оценкам некоторых экспертов, в Корее могут незаконно работать несколько десятков тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. При этом официально с 2007 по 2016 год право работать в Южной Корее получили 27 тысяч граждан республики.

Чтобы изменить ситуацию, стороны изучают возможности увеличения квот приема мигрантов, а также расширение их на другие отрасли экономики Кореи. Поможет в этом процессе и представительство Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана в южнокорейском Кванджу, открытие которого запланировано на ближайшее время.

Кроме того, узбекская делегация обсуждает вопросы взаимного сотрудничества в сфере подготовки квалифицированных кадров. Для этого в Узбекистане планируется открытие учебных центров по подготовке граждан, готовых уехать на работу и обучение в Южную Корею.

Работа за компьютером
© pixabay
Желающих работать в Южной Корее отправили на пересдачу
Напомним, что в ходе прошлогоднего ноябрьского визита Шавката Мирзиёева в Корею Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и Министерство управления персоналом Республики Корея подписали меморандум о сотрудничестве.

Кроме того, в ноябре 2017 года в Ташкенте начал работу Центр по комплексному тестированию, предназначенный для содействия согражданам, желающим вести трудовую деятельность за пределами Узбекистана, в том числе в Республике Корея.

Для того чтобы работать в этой стране, требуется прежде всего изучить корейский язык. После — пройти основное тестирование EPS-Topik, к которому допускаются лица, успешно прошедшие тесты ЦКТ.

Испытание по новой системе не ограничивается проверкой знаний корейского языка, а также предусматривает такие критерии, как выявление профессиональных навыков и опыта, физического состояния, компетентности кандидата.

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Теги:
Южная Корея, Узбекистан



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