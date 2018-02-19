Южная Корея может увеличить квоту для приема узбекских мигрантов

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Южная Корея может увеличить квоту для приема трудовых мигрантов из Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Переговоры об этом проводит делегация Министерства занятости и трудовых отношений, находящаяся в эти дни в Корее.
Чтобы изменить ситуацию, стороны изучают возможности увеличения квот приема мигрантов, а также расширение их на другие отрасли экономики Кореи. Поможет в этом процессе и представительство Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана в южнокорейском Кванджу, открытие которого запланировано на ближайшее время.
Кроме того, узбекская делегация обсуждает вопросы взаимного сотрудничества в сфере подготовки квалифицированных кадров. Для этого в Узбекистане планируется открытие учебных центров по подготовке граждан, готовых уехать на работу и обучение в Южную Корею.
Кроме того, в ноябре 2017 года в Ташкенте начал работу Центр по комплексному тестированию, предназначенный для содействия согражданам, желающим вести трудовую деятельность за пределами Узбекистана, в том числе в Республике Корея.
Для того чтобы работать в этой стране, требуется прежде всего изучить корейский язык. После — пройти основное тестирование EPS-Topik, к которому допускаются лица, успешно прошедшие тесты ЦКТ.
Испытание по новой системе не ограничивается проверкой знаний корейского языка, а также предусматривает такие критерии, как выявление профессиональных навыков и опыта, физического состояния, компетентности кандидата.