Россияне смогут снимать с учета мигрантов, отправив заявление в МВД

Сегодня принимающая сторона, поставив на учет иностранца, не имеет возможности снять его с учета, даже если потеряла контакт с мигрантом или расторгла трудовые отношения

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается дать россиянам право снимать с учета иностранных граждан при утрате ими оснований для учета по месту пребывания. Об этом передает РИА Новости.

Законодательная инициатива направлена на защиту прав граждан РФ и повышает достоверность миграционного учета. Законопроект дает гражданину России, как принимающей стороне, право снять иностранного гражданина с учета в связи с утратой мигрантом основания для учета по месту пребывания. Соответствующее заявление можно будет направить в МВД, через МФЦ, почтой или по интернету, следует из документов.

По словам одного из авторов инициативы — вице-спикера ГД Ирины Яровой, сегодня принимающая сторона, поставив на учет мигранта, не имеет возможности снять его с учета, даже если потеряла с ним контакт или расторгла трудовые отношения. Это, по мнению парламентария, является серьезным ущемлением права собственности и других прав на помещение и фактически дискриминирует гражданина России в праве пересмотра своих решений по постановке мигранта на учет. Кроме того, принимающая сторона может быть подвергнута взысканию, если мигрант проживает не по месту учета, отмечает она.