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Иностранные граждане в очереди на дактилоскопическую регистрацию, архивное фото

Узбекское агентство по миграции откроет центры в семи регионах России

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Миграция
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Сегодня, по разным оценкам, в России находится от 1 до 3,5 миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана планирует открыть свои представительства в семи регионах России, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на источник в организации.

"Первое представительство будет открыто уже в этом году, скорее всего, в Москве. Пока точной даты нет. В дальнейшем подобные структуры появятся в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове и других городах", — отметил собеседник.

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По его словам, в прошлом году в Самарканде был открыт Центр по обучению и адаптации граждан, желающих осуществлять трудовую деятельность на территории России, в этом году подобный центр появится и в Фергане.

Сегодня, по разным оценкам, в России находится от 1 до 3,5 миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана. Большая часть из них выезжает из Узбекистана неорганизованно, то есть, не используя законные и легальные каналы, организованные профильными государственными органами двух стран.

По данным узбекской стороны, в прошлом году в Россию официально было отправлено всего 922 узбекистанца, в то время как МВД РФ, сообщил, что с января по сентябрь 2017 года на миграционный учет было поставлено свыше 3,1 миллиона узбекистанцев.

Долгое время эта проблема также усугублялась отсутствием соглашения в этой сфере между двумя странами.

Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Сайт Президента РФ
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Принципиальные договорённости в этом вопросе были достигнуты в ходе визита Шавката Мирзиёева в Россию в апреле прошлого года. Тогда было подписано соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

В конце декабря прошлого года документ вступил в силу. Он направлен на обеспечение адресного трудоустройства узбекистанцев в России и предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.

В этом году планируется, что Узбекистан организованно направит в Россию свыше 50 тысяч мигрантов.

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Теги:
трудовая миграция, Мигранты, Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана, Россия, Узбекистан



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