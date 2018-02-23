Квота для узбекских мигрантов в Южной Корее может вырасти до четырех тысяч

Кроме того, Узбекистан хочет усовершенствовать механизм отбора своих граждан на работу в Корею, наладив прямые контакты с южнокорейскими работодателями

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Южная Корея может увеличить квоту приема мигрантов из Узбекистана до четырех тысяч в год, сообщает корреспондент Sputnik.

В прежние годы квота достигала 10 тысяч, затем была снижена до пяти тысяч, и, наконец, достигла текущих трех тысяч работников в год.

"Главная причина снижения квоты в прошлые годы заключается в том, что многие узбекистанцы, уехавшие в Корею, или не знали, или плохо знали корейский язык. Кроме того, после окончания контракта часть оставалась в стране уже на нелегальной основе. Конечно, все это не нравилось корейским госорганам, и они приняли решение о сокращении квоты", — отметил корреспонденту Sputnik источник в министерстве труда.

По его словам, узбекская делегация в эти дни находящаяся в Южной Корее, обсуждает не только увеличение квоты, но и совершенствование самого механизма отбора.

Сейчас для того, чтобы работать в этой стране, требуется, прежде всего, изучить корейский язык. После — пройти основное тестирование EPS-Topik, к которому допускаются лица, успешно прошедшие экзамены в Центре по комплексному тестированию в Ташкенте.

"После этого анкеты прошедших все этапы узбекистанцев отправляются в Корею, где работодатели и производят свой отбор. Не редки случаи, когда наши граждане потратили деньги, прошли тесты, а их анкеты лежат невостребованными, затем сгорают спустя два-три года. И им приходится проходить все заново", — отметил собеседник.

Facebook Открылся центр по тестированию для желающих работать в Корее

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию узбекская сторона просит южнокорейскую разрешить ей работать напрямую с работодателями. В результате будет понятно, какое конкретно количество работников необходимо и какие профессии востребованы на рынке в данный момент.

"Если работодателю нужны 30 электромонтажников или 10 поваров, мы найдем их в Узбекистане, если надо обучим, поможем. А так получается, что, например, тексты сдали 50 швей, а они в данный момент никому не нужны", — заключил источник.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане откроется Центр по изучению корейского языка и подготовке граждан, выезжающих на работу в Южную Корею.