Квота для узбекских мигрантов в Южной Корее может вырасти до четырех тысяч

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Южная Корея может увеличить квоту приема мигрантов из Узбекистана до четырех тысяч в год, сообщает корреспондент Sputnik.
В прежние годы квота достигала 10 тысяч, затем была снижена до пяти тысяч, и, наконец, достигла текущих трех тысяч работников в год.
По его словам, узбекская делегация в эти дни находящаяся в Южной Корее, обсуждает не только увеличение квоты, но и совершенствование самого механизма отбора.
Сейчас для того, чтобы работать в этой стране, требуется, прежде всего, изучить корейский язык. После — пройти основное тестирование EPS-Topik, к которому допускаются лица, успешно прошедшие экзамены в Центре по комплексному тестированию в Ташкенте.
"После этого анкеты прошедших все этапы узбекистанцев отправляются в Корею, где работодатели и производят свой отбор. Не редки случаи, когда наши граждане потратили деньги, прошли тесты, а их анкеты лежат невостребованными, затем сгорают спустя два-три года. И им приходится проходить все заново", — отметил собеседник.
"Если работодателю нужны 30 электромонтажников или 10 поваров, мы найдем их в Узбекистане, если надо обучим, поможем. А так получается, что, например, тексты сдали 50 швей, а они в данный момент никому не нужны", — заключил источник.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане откроется Центр по изучению корейского языка и подготовке граждан, выезжающих на работу в Южную Корею.