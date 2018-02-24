Новые маршруты для узбекских мигрантов заработают в ближайшее время

Скоро автобусы из Узбекистана будут активно участвовать в перевозке граждан транзитом через Казахстан в города России и даже других стран

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Власти Узбекистана ведут активную работу по открытию новых маршрутов для граждан, выезжающих преимущественно на работу в Казахстан и Россию, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель министра занятости и трудовых отношений Закир Умаров.

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По его словам, для этого уже подготовлен проект постановления президента Узбекистана. Документ в скором времени должен быть принят.Напомним, что после распоряжений Шавката Мирзиёева правительство поручило профильным министерствам и ведомствам до конца февраля внести в кабинет министров предложения по организации регулярных пассажирских автобусных маршрутов в международном сообщении с учетом востребованности поездок гражданами республики.

В частности, вопросы организации регулярных автобусных рейсов из Бухарской области в Россию были озвучены в ходе недавней поездки в регион президента страны.

"Предусматривается возможность увеличения не только автобусных маршрутов по востребованным направлениям, но и открытия новых железнодорожных рейсов в регионы Казахстана и России, организация в этих поездах дополнительных вагонов. Для этого также ведутся переговоры и с РЖД", — пояснил чиновник.

Он заверил, что скоро автобусы из Узбекистана будут активно участвовать в перевозке граждан транзитом через Казахстан в города России и даже других стран.

"Для того чтобы эта система заработала более эффективно и структурно, мы должны еще принять дополнительные акты на уровне постановлений президента и внести некоторые изменения в постановления Кабинета министров. В ближайшее время мы все это примем, и механизм отладится", — сказал Закир Умаров.

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Он также добавил, что аналогичная работа ведется и с национальным авиаперевозчиком Узбекистана. Все это предусмотрено в проекте нового законодательного акта, подчеркнул Умаров.

Еще один важный момент, заметил собеседник, вопрос совершенствования ценовой политики, особенно со стороны авиакомпании и "Узбекистон темир йуллари". Билеты на перевозку самолетом и поездом должны стать по-настоящему доступными, для чего в стране уже принят ряд мер.

Так, глава Узбекистана разрешил НАК продавать авиабилеты на международные рейсы по цене ниже себестоимости. В связи с этим Минфину поручено до конца марта совместно с "Узбекистон хаво йуллари" внедрить механизм уменьшения налогооблагаемой базы авиакомпании на сумму реализации билетов по сниженным ценам.

Отметим, что трудовые мигранты из Узбекистана, отправляющиеся на заработки в РФ и Казахстан, чаще всего выбирают автобус из-за экономии средств на поездку. По данным МВД России, узбеки составляют порядка 10% от всех мигрантов в России или около 1 миллиона человек, на них оформлена примерно половина (765,8 тысячи) всех выдаваемых трудовых патентов.