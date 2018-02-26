Совет при президенте России провел заседание о соблюдении прав мигрантов

На совещании речь шла трудоустройстве граждан Узбекистана и защите их от дельцов черного рынка миграционных услуг

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Совет при президенте России по правам человека провел межведомственное совещание о соблюдении прав трудовых мигрантов из Узбекистана.

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В ходе совещания обсуждались вопросы взаимодействия между профильными органами России и Узбекистана, предусмотренные соглашением двух стран об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории России.

"Высокий и качественный уровень исполнения договоренностей подразумевает решение таких вопросов как цивилизованное трудоустройство, обеспечение и гарантии защиты прав и интересов, а также социально-бытовых условий граждан Узбекистана на территории России. Причем речь идет не только о так называемых "организованных" мигрантах, но также о защите прав узбекских граждан, приезжающих в Россию по собственной инициативе, многие из которых попадают в руки дельцов черного рынка миграционных услуг", — говорится в сообщении Совета.

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В заседании приняли участие председатель совета Михаил Федотов, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России Саргылана Брызгалова, начальник Управления по организации работы с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами Главного управления по вопросам миграции МВД России Анна Вишнякова, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова и директор московского АНО "Центр содействия трудовым мигрантам" Михаил Кирсанов.