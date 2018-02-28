Более 40 тысяч мигрантов завели личный кабинет на сайте Миграционного центра

С помощью сервиса трудовые мигранты могут производить онлайн-оплату НДФЛ, используя при этом банковскую карту, счет мобильного телефона или электронного кошелька

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Более 40 тысяч иностранных граждан воспользовались личным кабинетом трудового мигранта на сайте Многофункционального миграционного центра Москвы (ММЦ) с начала его запуска в августе прошлого года, сообщает пресс-служба Департамента экономической политики и развития Москвы.

С помощью сервиса трудовые мигранты могут производить онлайн-оплату НДФЛ, используя при этом банковскую карту, счет мобильного телефона или электронного кошелька.

"Один из приоритетов работы Центра — перевод в электронную форму максимального количества оказываемых иностранным гражданам услуг с использованием таких современных технологий, как электронная очередь, проход по QR-коду на браслете, СМС-уведомления. Создание личного кабинета было очередным шагом в этом направлении. Судя по статистике посещений, трудовые мигранты смогли оценить удобство этого сервиса", — отметил генеральный директор ММЦ Николай Федосеев.

Личный кабинет на сайте также дает пользователю возможность просматривать историю оплаты патента и получать график будущих платежей, а также формировать квитанции онлайн.