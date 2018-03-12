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  • Отлично, ДТП в Ташкенте станет меньше
    34.2% (25)
  • Теперь придется тратить больше времени на дорогу
    2.7% (2)
  • Надо начинать с культуры вождения и поведения пешеходов, а не с ограничений
    38.4% (28)
  • Лучше бы дороги отремонтировали, чем скорость ограничивать
    24.7% (18)
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