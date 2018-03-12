Турецкая компания Taiga group подписала соглашение с Агентством по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана
В 15 километрах от Ахтубинска Астраханской области обнаружена ферма, где незаконно работали граждане Узбекистана
Курсы будут открыты на базе колледжей и центров профессионального обучения; до 2021 года президент освободил от налогов организации, занимающиеся подобной деятельностью.
Власти республики предпринимают ряд мер, чтобы обеспечить безопасность граждан во время их выезда за пределы Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности
Президент Узбекистана поручил узбекской страховой компании открыть в России свои представительства, также будут организованы курсы по русскому языку для выезжающих на заработки
"Узбекистон темир йуллари" предоставит скидку на билеты в плацкартные и общие вагоны, а "Узбекистон хаво йуллари" — на билеты экономкласса
До первого июля Узбекистан запустит новые поезда в Россию и Казахстан, где отмечается повышенный спрос на трудовых мигрантов из республики.
В России реализуется серьезная программа по постепенному ограничению доступа иностранной рабочей силы, рассказала зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец
О том, может ли Россия ввести визовый режим со странами Центральной Азии для профилактики экстремизма, рассказал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин
С помощью сервиса трудовые мигранты могут производить онлайн-оплату НДФЛ, используя при этом банковскую карту, счет мобильного телефона или электронного кошелька
На совещании речь шла о трудоустройстве граждан Узбекистана и их защите от дельцов черного рынка миграционных услуг
Скоро автобусы из Узбекистана будут активно участвовать в перевозке граждан транзитом через Казахстан в города России и даже других стран
Власти ряда регионов России ввели запрет на наем трудовых мигрантов на определенные должности
Кроме того, Узбекистан хочет усовершенствовать механизм отбора своих граждан на работу в Корею, наладив прямые контакты с южнокорейскими работодателями
Сегодня, по разным оценкам, в России находится от 1 до 3,5 миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана
По данным Минтруда Узбекистана, в прошлом году в Россию официально было отправлено 922 узбекистанца.
Сегодня принимающая сторона, поставив на учет иностранца, не имеет возможности снять его с учета, даже если потеряла контакт с мигрантом или расторгла трудовые отношения
Мосгордума готовит соответствующие поправки в законопроект, который вынесет на обсуждение уже в весеннюю сессию
Осужденные за плату проставляли в паспорта мигрантов поддельные оттиски дата-штампов о пересечении российской границы и оформляли подложные миграционные карты
Власти Узбекистана планируют открыть учебные центры для граждан, готовых уехать на работу и обучение в Южную Корею