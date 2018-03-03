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Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец

Число мигрантов на рынке труда в России будет сокращено - Голодец

© Sputnik/ Алексей Дружинин
Миграция
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В России реализуется серьезная программа по постепенному ограничению доступа иностранной рабочей силы, рассказала зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Число мигрантов на рынке труда в России должно сокращаться с учетом потребностей экономики. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на Международном форуме труда в Петербурге.

Кем не могут работать мигранты в России
© sputnik Victoria Lyubavina
Кем и где мигранты не могут работать в России
"У нас реализуется серьезная программа по постепенному ограничению доступа иностранной рабочей силы. Например, в пассажирском автотранспорте ограничения в 2015 году иностранной рабочей силы составляли 50%, сегодня эта цифра сокращена до 28% и процесс продолжается. В торговле максимальный процент для иностранной рабочей силы составляли 25%, сейчас — 15%", — цитирует РИА Новости ее слова.

Голодец добавила, что "мы должны сделать все, чтобы эта цифра постепенно сокращалась с учетом потребностей нашей экономики".

Теги:
Ольга Голодец, Россия, Узбекистан, Общество



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