Названа дата запуска поездов для трудовых мигрантов, выезжающих в Россию

До первого июля будут введены поезда в Россию и Казахстан, где увеличен спрос на трудовых мигрантов-узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Новые железнодорожные направления и поезда планируется ввести к 1 июня в Узбекистане для граждан, выезжающих на работу в Россию и Казахстан, соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

По данным портала, постановление "О мерах по обеспечению безопасности граждан Республики Узбекистан во время их выезда на транспорте за пределы республики для осуществления временной трудовой деятельности" направлено, в частности, на предотвращение ДТП по пути их следования.

В соответствии с документом, президент поручил соответствующим ведомствам и компаниям до 1 мая ввести новые направления железнодорожного сообщения, а до 1 июня — новые поезда в регионы и города России и Казахстана, где наблюдается спрос на трудовых мигрантов из Узбекистана.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Новые маршруты для узбекских мигрантов заработают в ближайшее время

Предусматривается до 1 июля обеспечить при необходимости допуск иностранных железнодорожных компаний к перевозкам трудовых мигрантов с прямым движением до станций назначения в России и Казахстане. Кроме того, к 1 мая в правительство будет внесено предложение о создании лоукостера (низкобюджетной авиакомпании) при национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии".

В соответствии с документом, АО "Узбекские железные дороги" и национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" с 1 апреля будут предоставлять скидки в размере 20% на билеты для граждан, выезжающих на работу за рубеж, сообщает gov.uz.