Названа дата запуска поездов для трудовых мигрантов, выезжающих в Россию

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Новые железнодорожные направления и поезда планируется ввести к 1 июня в Узбекистане для граждан, выезжающих на работу в Россию и Казахстан, соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.
По данным портала, постановление "О мерах по обеспечению безопасности граждан Республики Узбекистан во время их выезда на транспорте за пределы республики для осуществления временной трудовой деятельности" направлено, в частности, на предотвращение ДТП по пути их следования.
В соответствии с документом, президент поручил соответствующим ведомствам и компаниям до 1 мая ввести новые направления железнодорожного сообщения, а до 1 июня — новые поезда в регионы и города России и Казахстана, где наблюдается спрос на трудовых мигрантов из Узбекистана.
В соответствии с документом, АО "Узбекские железные дороги" и национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" с 1 апреля будут предоставлять скидки в размере 20% на билеты для граждан, выезжающих на работу за рубеж, сообщает gov.uz.