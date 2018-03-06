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Пассажиры поезда Москва-Душанбе

Трудовые мигранты в Узбекистане получат скидку в 20% на авиа- и ж/д билеты

Sputnik / Стас Этвеш
Миграция
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"Узбекистон темир йуллари" предоставит скидку на билеты в плацкартные и общие вагоны, а "Узбекистон хаво йуллари" — на билеты экономкласса

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля 2018 года вводятся скидки в 20% на железнодорожные и авиабилеты для трудовых мигрантов, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на комментарий Министерства занятости и трудовых отношений к постановлению президента "О мерах по обеспечению безопасности граждан Республики Узбекистан во время их выезда на транспорте за пределы республики для осуществления временной трудовой деятельности".

"Узбекистон темир йуллари" предоставит скидку на билеты в плацкартные и общие вагоны, а "Узбекистон хаво йуллари" — на билеты в экономический класс. Льготой смогут воспользоваться только граждане, выезжающие на работу за рубеж в строго установленном порядке, то есть через Агентство по вопросам внешней трудовой миграции. Чтобы обеспечить прозрачность выделения билетов по льготным тарифам, все мигранты будут регистрироваться в специальной электронной базе данных агентства.

Прибытие поезда Ташкент-Москва
© Sputnik/ Алексей Филиппов
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Кроме того, каждому гражданину, выезжающему за рубеж на работу, будет безвозмездно выплачиваться единовременная сумма в размере 300 тысяч сумов на покрытие расходов по приобретению железнодорожных и авиабилетов. Эти средства будет выдавать Алокабанк, которому из госбюджета выделят 100 миллиардов сумов в качестве вклада в уставной фонд.

При этом мигранты смогут обратиться за компенсацией не чаще, чем раз в год.

В этом году Узбекистан намерен официально отправить в Россию свыше 50 тысяч мигрантов. Однако если во второй половине года будет принят закон о рекрутинговой деятельности, это позволит значительно расширить организованный набор мигрантов за счет привлечения к процессу частных компаний.

Иностранные граждане в очереди на дактилоскопическую регистрацию, архивное фото
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Узбекское агентство по миграции откроет центры в семи регионах России
По данным Минтруда, в прошлом году в Россию официально отправились 922 узбекистанца. При этом МВД России отмечает, что с января по сентябрь 2017 года на миграционный учет в РФ было поставлено свыше 3,1 миллиона узбекистанцев.

Сегодня большая часть узбекистанцев выезжает на работу в Россию неорганизованно, используя в том числе нелегальные каналы через Казахстан. Недавно одна из таких поездок закончилась трагедией, когда в Актюбинской области при пожаре в автобусе сгорели 52 гражданина Узбекистана, которые отправились на работу в РФ.

Теги:
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана, Узбекистон хаво йуллари, Узбекистон темир йуллари, Узбекистан, Воздушный транспорт, Железнодорожный транспорт, Миграция



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