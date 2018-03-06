Трудовые мигранты в Узбекистане получат скидку в 20% на авиа- и ж/д билеты

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля 2018 года вводятся скидки в 20% на железнодорожные и авиабилеты для трудовых мигрантов, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на комментарий Министерства занятости и трудовых отношений к постановлению президента "О мерах по обеспечению безопасности граждан Республики Узбекистан во время их выезда на транспорте за пределы республики для осуществления временной трудовой деятельности".
"Узбекистон темир йуллари" предоставит скидку на билеты в плацкартные и общие вагоны, а "Узбекистон хаво йуллари" — на билеты в экономический класс. Льготой смогут воспользоваться только граждане, выезжающие на работу за рубеж в строго установленном порядке, то есть через Агентство по вопросам внешней трудовой миграции. Чтобы обеспечить прозрачность выделения билетов по льготным тарифам, все мигранты будут регистрироваться в специальной электронной базе данных агентства.
При этом мигранты смогут обратиться за компенсацией не чаще, чем раз в год.
В этом году Узбекистан намерен официально отправить в Россию свыше 50 тысяч мигрантов. Однако если во второй половине года будет принят закон о рекрутинговой деятельности, это позволит значительно расширить организованный набор мигрантов за счет привлечения к процессу частных компаний.
Сегодня большая часть узбекистанцев выезжает на работу в Россию неорганизованно, используя в том числе нелегальные каналы через Казахстан. Недавно одна из таких поездок закончилась трагедией, когда в Актюбинской области при пожаре в автобусе сгорели 52 гражданина Узбекистана, которые отправились на работу в РФ.