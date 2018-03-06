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Сотрудник федеральной миграционной службы проводит проверку документов у иностранных рабочих

Соглашение о медицинских документах мигрантов в России готовят в Ташкенте

© Sputnik/ Александр Кряжев
Миграция
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Президент Узбекистана поручил узбекской страховой компании открыть в России свои представительства, также будут организованы курсы по русскому языку для выезжающих на заработки

ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить к июню проект двустороннего соглашения о признании медицинских документов граждан, отправляющихся на заработки в Россию.

Текст постановления есть в распоряжении РИА Новости.

В настоящее время иностранные граждане для получения патента на работу в РФ обязаны проходить медкомиссию в российских медучреждениях.

"В трехмесячный срок подготовить проект соглашения с уполномоченными органами России по вопросу признания выданных учреждениями здравоохранения Узбекистана документов медицинского освидетельствования граждан, выезжающих в Российскую Федерацию для осуществления временной трудовой деятельности", — говорится в тексте документа.

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Мирзиеев также рекомендовал узбекской страховой компании "Узагросугурта" к апрелю открыть в РФ свои представительства в качестве страхового агента российских страховых компаний по комплексной страховой защите трудовых мигрантов из Узбекистана.

В соответствии с постановлением, МИД Узбекистана поручено внести в правительство предложения о введении в консульских учреждениях в РФ, Казахстане, Турции и Южной Корее штаты сотрудников по вопросам трудовой миграции, говорится в тексте документа.

Агентству по внешней трудовой миграции Узбекистана также поручено организовать курсы, в том числе, бесплатные, по обучению русскому языку и производственным профессиям для граждан, выезжающих в рамках организованного трудового набора в РФ, на базе учебных заведений в структуре министерства занятости и трудовых отношений республики.

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Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации было подписано 5 апреля прошлого года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.

По официальной статистике, численность постоянного населения Узбекистана в 2017 году увеличилась на 1,7% — до 32,654 миллиона человек, при этом число покинувших страну составило 177,7 тысячи человек, из них 52,2% отправились в Россию. По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около миллиона человек) от мигрантов в России, на них оформляется примерно половина (765,8 тысячи) всех выдаваемых трудовых патентов.

Теги:
миграционное законодательство РФ, Мигранты, Минздрав Узбекистана, Россия, Узбекистан



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