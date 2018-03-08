В Узбекистане мигрантов будут бесплатно обучать русскому языку

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Агентство по внешней трудовой миграции организует в Узбекистане бесплатные курсы по обучению мигрантов русскому языку, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.
Для финансовой поддержки данной инициативы президент предоставил агентству налоговую льготу. До 1 января 2021 года налогооблагаемая прибыль организации уменьшается на сумму расходов, направляемых на обучение и организацию курсов, включая приобретение учебного оборудования, проведение реконструкции и ремонта учебных помещений.
Напомним, что в прошлом году в Самарканде был открыт Центр предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Россию. Он создан для того, чтобы сократить нелегальную миграцию и создать для выходцев из Узбекистана благоприятные условия для работы.
Узбекистанцы, желающие уехать на заработки в Россию, проходят здесь предварительное собеседование, медкомиссию и тестирование по русскому языку. В этом году подобный центр планируется открыть в Фергане.
Сегодня большая часть узбекистанцев выезжает на работу в Россию неорганизованно, используя в том числе нелегальные каналы через Казахстан. Недавно одна из таких поездок закончилась трагедией, когда в Актюбинской области при пожаре в автобусе сгорели 52 гражданина Узбекистана, которые отправились на работу в РФ.