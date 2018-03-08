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Учебные пособия по русскому языку для мигрантов, архивное фото

В Узбекистане мигрантов будут бесплатно обучать русскому языку

© Sputnik/ Александр Кряжев
Миграция
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Курсы будут открыты на базе колледжей и центров профессионального обучения, до 2021 года президент освободил от налогов организации за данную деятельность и связанные с ней расходы

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Агентство по внешней трудовой миграции организует в Узбекистане бесплатные курсы по обучению мигрантов русскому языку, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

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Курсы планируется организовать на базе профессиональных колледжей и центров профессионального обучения, подведомственных Министерству занятости и трудовых отношений. При этом на них мигрантов будут обучать не только русскому языку, но и различным производственным профессиям.

Для финансовой поддержки данной инициативы президент предоставил агентству налоговую льготу. До 1 января 2021 года налогооблагаемая прибыль организации уменьшается на сумму расходов, направляемых на обучение и организацию курсов, включая приобретение учебного оборудования, проведение реконструкции и ремонта учебных помещений.

Напомним, что в прошлом году в Самарканде был открыт Центр предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Россию. Он создан для того, чтобы сократить нелегальную миграцию и создать для выходцев из Узбекистана благоприятные условия для работы.

Узбекистанцы, желающие уехать на заработки в Россию, проходят здесь предварительное собеседование, медкомиссию и тестирование по русскому языку. В этом году подобный центр планируется открыть в Фергане.

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В этом году республика намерена официально отправить в Россию свыше 50 тысяч мигрантов. Однако, если во второй половине года будет принят закон о рекрутинговой деятельности, это позволит значительно расширить организованный набор мигрантов за счет привлечения к процессу частных компаний.

Сегодня большая часть узбекистанцев выезжает на работу в Россию неорганизованно, используя в том числе нелегальные каналы через Казахстан. Недавно одна из таких поездок закончилась трагедией, когда в Актюбинской области при пожаре в автобусе сгорели 52 гражданина Узбекистана, которые отправились на работу в РФ.

Теги:
мигрант, русский язык, Узбекистан



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