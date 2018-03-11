На ферме в Астраханской области задержали нелегальных мигрантов-узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Полицейские в Астраханской области обнаружили фермерское хозяйство, в котором трудились десять мигрантов.
Из них четверо находились там нелегально. Как выяснилось, все они — граждане Узбекистана.
Об этом сообщает телеканал "Астрахнь-24".
Также понесут ответственность за совершенные правонарушения и иностранные граждане.
Сообщается также, что еще шестерых мигрантов из Узбекистана и Кыргызстана пограничники задержали в районе села Караозек Красноярского района. Иностранцы нарушили режим пребывания на территории России.