На ферме в Астраханской области задержали нелегальных мигрантов-узбекистанцев

В 15 километрах от Ахтубинска Астраханской области обнаружена ферма, где незаконно работали граждане Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Полицейские в Астраханской области обнаружили фермерское хозяйство, в котором трудились десять мигрантов.

Из них четверо находились там нелегально. Как выяснилось, все они — граждане Узбекистана.

Об этом сообщает телеканал "Астрахнь-24".

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В настоящее время правоохранители выясняют личность владельца участка для дальнейшего привлечения его к ответственности.

Также понесут ответственность за совершенные правонарушения и иностранные граждане.

Сообщается также, что еще шестерых мигрантов из Узбекистана и Кыргызстана пограничники задержали в районе села Караозек Красноярского района. Иностранцы нарушили режим пребывания на территории России.