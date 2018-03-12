Узбекистан впервые начнет организованную отправку мигрантов в Турцию

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекистан впервые начнет организованную отправку мигрантов на работу в Турцию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предусмотрено соглашением между Агентством по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана и турецкой компанией Тaiga group, подписанным в понедельник в Ташкенте.

Tayga grup была основана в 2006 году и предоставляет услуги в области туризма в нескольких городах Турции, среди которых Анталия, Стамбул, Измир, Мугла, Денизли и Газиантеп. Она не только оформляет разрешения на работу иностранцам, но и занимается организацией стажировок студентам и другими вопросами, связанными с иностранными гражданами.

"В Турции сегодня имеется потребность в кадрах для осуществления трудовой деятельности в сфере гостиничного бизнеса со знанием русского и, по возможности, английского языков. При этом несмотря на то, что работа в сфере гостиничного бизнеса является сезонной, трудовой договор оформляется на период до одного года", — отметил представитель турецкой компании Мехмет Явуз Калкан.

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Турецкая компания набирает горничных, посудомойщиков, уборщиков, аниматоров, ресепшн, официантов, барменов, швейцаров, работников на кухню, поваров. Средняя зарплата составит 430 долларов в месяц, рабочий день — с понедельника по пятницу. Проживание, питание и перелет из Узбекистана оплачивает турецкая сторона.

Гражданам, изъявившим желание работать в Турции, необходимо обратиться в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции для прохождения отбора в период с 14 по 17 марта 2018 года. При себе необходимо иметь паспорт или цветную копию паспорта, 2 фотографии размером 10/15 в полный рост и 2 фотографии на документы размером 5/6.