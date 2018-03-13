Узбекистан готовит отправку мигрантов в Германию, Оман и Казахстан

Ранее организованный набор проводился с такими странами, как Южная Корея, Россия, Япония и Польша. Теперь начинается сотрудничество с ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Узбекистан прорабатывает вопрос по организованной отправке трудовых мигрантов в Германию, Казахстан и Султанат Оман, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам начальника Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Равшана Ибрагимова, Узбекистан сегодня постепенно расширяет географию международного сотрудничества в области трудовой миграции.

© Sputnik/ Виталий Аньков Узбекистан впервые начнет организованную отправку мигрантов в Турцию

"Ранее организованный набор проводился с такими странами, как Южная Корея, Россия, Япония и Польша. Теперь начинается сотрудничество с ОАЭ. Также агентством ведется соответствующая работа по вопросу установления сотрудничества в области трудовой миграции с Германией, Казахстаном и Султанатом Оман", — отметил он.

Напомним, что в понедельник были подписаны документы, позволяющие впервые организованно отправлять узбекских мигрантов в Турцию. Это предусмотрено соглашением между Агентством по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана и турецкой компанией Тayga group.

Турецкая компания набирает горничных, посудомойщиков, уборщиков, аниматоров, сотрудников ресепшен, официантов, барменов, швейцаров, работников на кухню, поваров. Средняя зарплата составит 430 долларов в месяц, рабочий день — с понедельника по пятницу. Проживание, питание и перелет из Узбекистана оплачивает турецкая сторона.

Кроме того, агентство намерено в этом году официально отправить в Россию свыше 50 тысяч мигрантов. Однако, если во второй половине года будет принят закон о рекрутинговой деятельности, это позволит значительно увеличить организованный набор мигрантов за счет привлечения к процессу частных компаний.