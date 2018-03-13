14:55 13 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Прибытие мигрантов из Средней Азии

Узбекистан готовит отправку мигрантов в Германию, Оман и Казахстан

© Sputnik/ Илья Питалев
Миграция
Получить короткую ссылку
382 0 0

Ранее организованный набор проводился с такими странами, как Южная Корея, Россия, Япония и Польша. Теперь начинается сотрудничество с ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Узбекистан прорабатывает вопрос по организованной отправке трудовых мигрантов в Германию, Казахстан и Султанат Оман, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам начальника Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Равшана Ибрагимова, Узбекистан сегодня постепенно расширяет географию международного сотрудничества в области трудовой миграции.

Иностранные рабочие
© Sputnik/ Виталий Аньков
Узбекистан впервые начнет организованную отправку мигрантов в Турцию
"Ранее организованный набор проводился с такими странами, как Южная Корея, Россия, Япония и Польша. Теперь начинается сотрудничество с ОАЭ. Также агентством ведется соответствующая работа по вопросу установления сотрудничества в области трудовой миграции с Германией, Казахстаном и Султанатом Оман", — отметил он.

Напомним, что в понедельник были подписаны документы, позволяющие впервые организованно отправлять узбекских мигрантов в Турцию. Это предусмотрено соглашением между Агентством по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана и турецкой компанией Тayga group.

Турецкая компания набирает горничных, посудомойщиков, уборщиков, аниматоров, сотрудников ресепшен, официантов, барменов, швейцаров, работников на кухню, поваров. Средняя зарплата составит 430 долларов в месяц, рабочий день — с понедельника по пятницу. Проживание, питание и перелет из Узбекистана оплачивает турецкая сторона.

Кроме того, агентство намерено в этом году официально отправить в Россию свыше 50 тысяч мигрантов. Однако, если во второй половине года будет принят закон о рекрутинговой деятельности, это позволит значительно увеличить организованный набор мигрантов за счет привлечения к процессу частных компаний.

По теме

В Узбекистане мигрантов будут бесплатно обучать русскому языку
Теги:
Оман, Германия, Казахстан, Узбекистан, Общество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нефтяные станки-качалки, фото из архива
    Меньше нефти!

    Как Азербайджан перевыполняет план по снижению добычи углеводородов в соответствии с Венскими соглашениями.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства
    Только тешатся

    Разногласия по разным вопросам в Союзном государстве Беларуси и России являются частью естественных процессов, считает госсекретарь СГ Григорий Рапота.

  • Вид на дома в селе Приморское в районе взрыва. Кадры с беспилотника
    Миллион квадратов смерти

    Более миллиона квадратных метров территории очистили от неразорвавшихся снарядов в абхазском селе Приморское, где в 2017 году сдетонировал склад боеприпасов.

  • Реактивная система залпового огня Смерч
    Гонка вооружений

    Армения и Азербайджан в 2016-2017 гг. закупили вооружений на сумму около 700 миллионов долларов – Sputnik узнал, кто потратился больше.

  • Латвийский военный
    Военные прогульщики

    Латвийские резервисты отказываются посещать обязательные военные учения – государство наказывает их штрафом в 10 евро.

  • Портфель в руках чиновника, архивное фото
    Литовское кумовство

    Президент Литвы Даля Грибаускайте объявила войну кумовству в госсекторе – для этого она предложила внести изменения в Трудовой кодекс.

  • валюта
    Глубже и глубже

    Молдова продолжает скатываться в долговую яму – Sputnik посчитал, сколько должен каждый гражданин республики.

  • Пикет у ворот мясокомбината в Раквере
    Стоять до конца!

    Забастовка работников скотобойни Раквереского мясокомбината в Эстонии побила рекорд продолжительности – противостояние продолжается уже 34 дня.

  • Досрочное голосование на выборах президента РФ
    Досрочный выбор

    Во всех районах Южной Осетии проходит второй этап досрочного голосования по выборам президента России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Сбор труппы в МХТ им Чехова
Воспоминания живут вечность: лучшие роли Олега Табакова в фотографиях
Выставка узбекских товаров в Душанбе
Продукция на любой вкус: как проходит выставка узбекских товаров в Душанбе
Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054