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Регистрация кандидатов в президенты РФ

Явлинский: за свой труд мигранты не должны получать мизерную плату

© Sputnik/ Евгений Биятов
Миграция
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Тема:
Президентские выборы в России 2018 (16)
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Кандидат в президенты России Григорий Явлинский рассказал, как собирается создавать условия для сокращения нелегальной миграции в стране

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Кандидат в президенты России Григорий Явлинский сообщил, что подготовил законопроект о статусе и правах мигрантов, который поможет решить проблему массовой трудовой миграции и обеспечить права приезжающих на заработки, сообщает РИА Новости.

В ходе очередного раунда дебатов на телеканале "Россия 24" ведущий обратил внимание на один из пунктов программы Явлинского, предполагающий создание условий для сокращения нелегальной миграции, и попросил пояснить, почему кандидат в президенты считает, что трудовой мигрант может рассчитывать на работу по найму в том случае, если соответствующие вакансии не заполняются гражданами принимающего государства.

"Я подготовил закон о статусе и правах мигрантов. Суть этого закона заключается в том, что труд мигрантов не должен быть бесплатным, то есть не должен быть оплаченным мизерным образом. Тогда это обстоятельство будет благотворно влиять на число мигрантов, которых приглашают на работу", — ответил Явлинский.

По его мнению, большое число мигрантов, с одной стороны, по-настоящему ведет к падению производительности труда, а с другой — плодит огромную базу для преступности и антисанитарию. Кандидат отметил, что в подготовленном им законопроекте есть и важное положение о медицинской страховке.

"Смысл заключается в том, что тот, кто приглашает к себе на работу мигрантов, должен понимать, что они живут в нашей стране, а не просто на него работают. Поэтому это должно быть для него дорого, и он должен платить налоги, чтобы для них решались вопросы и медицины, и жилья, и социального обслуживания. Тогда будет первый шаг к решению проблемы засилья мигрантов", — считает политик.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). В Узбекистане избирательные участки будут открыты в Ташкенте, Бухаре и Фергане.

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (16)
Теги:
Григорий Явлинский, Россия, Национальные выборы, Миграция



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