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Мужчина у окна, архивное фото

Кандидат в президенты России призвал искоренить поборы с мигрантов

© Sputnik/ Валерий Мельников
Миграция
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Кандидат пояснил, что необходимо обеспечить честное отношение к труду тех, кто приезжает в Россию на заработки: по его словам, кто-то должен отвечать за ситуации, когда этих людей "эксплуатируют, как рабов"

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Кандидат в президенты России Сергей Бабурин призвал покончить с поборами за получение разрешения на работу для мигрантов.

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В ходе очередного раунда дебатов ведущий попросил кандидата прокомментировать позицию, которая предполагает в том числе введение уголовной ответственности работодателей, использующих труд нелегальных мигрантов, пишет Sputnik Таджикистан.

Кандидат пояснил, что необходимо обеспечить честное отношение к труду тех, кто приезжает в Россию на заработки: по его словам, кто-то должен отвечать за ситуации, когда этих людей "эксплуатируют, как рабов".

"Конечно, работодатель должен прежде всего здесь быть ответственен, и государственные чиновники. Но нам необходимо и покончить с поборами в Федеральной миграционной службе", — сказал Бабурин.

Ранее зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец заявила, что число мигрантов на рынке труда в России должно сокращаться с учетом потребностей экономики.

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"У нас реализуется серьезная программа по постепенному ограничению доступа иностранной рабочей силы. Например, в пассажирском автотранспорте ограничения в 2015 году иностранной рабочей силы составляли 50%, сегодня эта цифра сокращена до 28%, и процесс продолжается. В торговле максимальный процент для иностранной рабочей силы составлял 25%, сейчас — 15%", — отметила Голодец.

Она же добавила: "Мы должны сделать все, чтобы эта цифра постепенно сокращалась с учетом потребностей нашей экономики".

Теги:
миграция, миграционный режим, миграционное законодательство РФ, Таджикистан, Узбекистан, Россия



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