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Иностранные рабочие в общежитии

Жительница Москвы фиктивно поставила на учет в своей квартире 220 мигрантов

© Sputnik/ Валерий Мельников
Миграция
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Москвичке грозит лишение свободы на срок до трех лет

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Жительница Москвы за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире 220 нелегальных мигрантов за два месяца, сообщает пресс-служба УВД по Северному административному округу.

Иностранные граждане в очереди на дактилоскопическую регистрацию, архивное фото
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
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"Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Западное Дегунино задержали подозреваемую в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Установлено, что в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года 42-летняя москвичка за денежное вознаграждение в своей квартире на Дегунинской улице фиктивно поставила на регистрационный учет 220 иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Теги:
незаконная миграция, Москва



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