16:45 21 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Иностранные рабочие возвращаются к работе после обеденного перерыва

В России пособников нелегалов хотят отправлять в тюрьму на два года

© Sputnik/ Виталий Аньков
Миграция
Получить короткую ссылку
Тема:
Миграционное законодательство России (96)
99 0 0

Нарушителю законодательства России может грозить штраф до 80 тысяч рублей либо принудительные работы или же лишение свободы

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Московская городская дума выступила с инициативой сажать в тюрьму пособников нелегалов, пишет "Коммерсант".

Депутаты предлагают привлекать к ответственности не только организаторов незаконной миграции, но и пособников. В этом случае нарушителю законодательства

России может грозить штраф до 80 тысяч рублей либо принудительные работы или же лишение свободы на срок до двух лет.

Как напоминает издание, сейчас организаторам незаконной миграции грозит пятилетний тюремный срок, а в случае, если мигрант прибыл в страну "в целях совершения преступлений", — до семи лет лишения свободы.

Тема:
Миграционное законодательство России (96)

По теме

На ферме в Астраханской области задержали нелегальных мигрантов-узбекистанцев
Число мигрантов на рынке труда в России будет сокращено — Голодец
Кем и где мигранты не могут работать в России
Теги:
Мигранты, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина в наручниках, фото из архива
    Мастер маскировки

    В Азербайджане за кражи скота и велосипеда задержан мужчина. Преступления он совершал в женском халате и зеленых линзах.

  • Водитель за рулем автомобиля
    Не по пути

    За что налоговые органы Беларуси штрафуют водителей, которые подвозят попутчиков, используя популярные интернет-сервисы?

  • Пресс-конференция по итогам поездки делегации ТПП в Сербскую Республику
    Готовы к сотрудничеству

    Министр экономики Абхазии рассказал об итогах визита в Республику Сербскую и перспективах сотрудничества двух стран в конкретных областях.

  • Армяно-иранская граница
    "Электронная" таможня

    Таможенные декларации в Армении с 1 апреля можно будет подавать в электронном виде. Как это скажется на поставщиках товаров?

  • Книги на латышском языке
    Семена раздора

    В Латвии нет нормальных учебников и методик преподавания латышского языка для школ национальных меньшинств, считают родители учащихся.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Польши Анджей Дуда
    Поздравлений не ждите!

    В канцелярии Грибаускайте заявили, что пока Россия "нарушает международное право", Литва не будет поздравлять Владимира Путина.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Празднование Навруза в Ташкенте
Солнце, цветы и президент: Ташкент празднует Навруз
Посол Англии поздравил Таджикистан с праздником Навруз, архивное фото
Навруз с английским акцентом: посол Британии поздравил таджиков с праздником
Улицы, которые будут перекрыты в Ташкенте в связи с Наврузом
Где будет закрыт проезд на Навруз

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054