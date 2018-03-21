В России пособников нелегалов хотят отправлять в тюрьму на два года

Нарушителю законодательства России может грозить штраф до 80 тысяч рублей либо принудительные работы или же лишение свободы

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Московская городская дума выступила с инициативой сажать в тюрьму пособников нелегалов, пишет "Коммерсант".

Депутаты предлагают привлекать к ответственности не только организаторов незаконной миграции, но и пособников. В этом случае нарушителю законодательства

России может грозить штраф до 80 тысяч рублей либо принудительные работы или же лишение свободы на срок до двух лет.

Как напоминает издание, сейчас организаторам незаконной миграции грозит пятилетний тюремный срок, а в случае, если мигрант прибыл в страну "в целях совершения преступлений", — до семи лет лишения свободы.